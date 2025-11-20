T.C. İSTANBUL 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2025/395 Esas

KARAR NO : 2025/559

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/10/2025 tarihli ilamı ile sanıklar Esengül Titizlerhakkında hırsızlık suçundan 7 Yıl 6 Ay Hapis, Gül Titizler hakkında hırsızlık suçundan 7 Yıl 6 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği,

Mahkememiz kararının Vil ve Valentına kızı 1966 Rusya doğumlu Müşteki ELENA VILOVNA TABANO VADIMITROVA tüm aramalara rağmen bulunanamış ve sanıklar vekilleri ile sanıkların istinaf başvuru dilekçeleri ve mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren 2 HAFTALIK SÜRE İÇERİSİNDE mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak, bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemesi aracılığı ile mahkememize bir dilekçe göndermek veya başvurmak suretiyle veya ceza infaz ve tutukevi kurumunda ise bulunduğu kurum aracılığıyla mahkememize göndereceği bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf yasa yoluna başvurulabileceği, başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.19.11.2025

