T.C. Denizli 2. Satış Memurluğu

T.C.
Denizli 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
Denizli 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
2025/35 Satış Taşınmazın Gazete Veya İnternet Haber Sitesi İlanı Ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/35 satış dosyasından sağlanabilir. Denizli İl, Pamukkale İlçe, Hacıkaplan Mah,506 Ada,10 Parsel- 304,00 m2- 4.864.000,00 TL KDV:%10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 14:01Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 14:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 14:01Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 14:01
Denizli İl, Pamukkale İlçe, Hacıkaplan Mah 506 Ada, 12 Parsel-188 m2-3.008.000,00 TL KDV: %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:55Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:55Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 10:55
Denizli İl, Pamukkale İlçe, Hacıkaplan Mah, 506 Ada, 13 Parsel-154 m2-2.464.000,00 TLKDV: %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 12:20 Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 12:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 12:20Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 12:20
Denizli İl, Pamukkale İlçe, Hacıkaplan Mah, 506 Ada, 14 Parsel- 212 m2-9.137.000,00 TL KDV: %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 14:55Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 14:55
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 14:55 Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 14:55
Satış Müdürü-151853 19.11.2025
Basın No: ILN02339271 #ilan.gov.tr