T.C. BİGA 1. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BİGA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/91 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/91 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 12/10/2025

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

(1) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sinekçi Köyü, Köykenarı Mevkii, 114 ada, 11 parseldeki 1477,05 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden hafif eğimli olup, kadastral yolu vardır. Parselin toprak yapısı tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi orta bünyelidir.

Kıymeti : 2.658.690,00 TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 13:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 13:50



(2) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sinekçi Köyü, Köyiçi Mevkii, 115 ada, 30 parseldeki 1231,53 m2 avlulu ev vasıflı taşınmaz. Taşınmaz köy yerleşik alanı sınırlarındadır. Kadastral yolu vardır. Keşif günü itibariyle taşınmaz üzerinde ev, sundurma ve barınak yapılarının olduğu görüldü. Geniş bilgi dosyadaki bilirkişi raporunda mevcuttur.

Kıymeti : 4.660.525,00 TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/12/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati: 16/12/2025 - 14:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 14:50



(3) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sinekçi Köyü, Ortaburun Mevkii, 124 ada, 23 parseldeki 5482,94 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden hafif ve orta eğimli olup, kadastral yolu yoktur. Parselin toprak yapısı tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi orta bünyelidir.

Kıymeti : 986.929,20 TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/12/2025 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 10:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 10:50



(4) Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sinekçi Köyü, Akpınar Mevkii 127 ada, 99 parseldeki 7732,09 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parsel topoğrafik yönden hafif ve orta eğimli olup, kadastral yolu yoktur. Parselin toprak yapısı tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi orta bünyelidir.

Kıymeti : 1.546.418,00 TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/12/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 14:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 14:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02340663 #ilan.gov.tr