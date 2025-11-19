İLAN

T.C. SAKARYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/683 Esas

DAVALILAR : 1- FİKRET YÜRET

2- GÜLAY İÇMEZ Oğlu Tolga İçmez'e Velayeten.Yazlık Mah. Aralık Cad. No.87Serdivan/ SAKARYA

3- AYŞE CEYLAN

Ve diğer 51 kişi

Davacı Derya CEYLAN tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 29/01/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilane n tebliğ olunur.

