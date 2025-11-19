T.C.

KONYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2013/750 E. 2024/436 K.

İLAN

DAVALI: METİN GÜNGÖR - 15*******38 Davacı Obruk Sıhhi Tesisat Müh. Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından aleyhinize açılan Alacak davasında yapılan yargılama sonunda verilen karara ilişkin gerekçeli karar evrağının ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup,Bu nedenle; 1- Davalılar Metin Güngör ... 'ye yönelik davanın KABULÜ ile;

a- Konya 12. İD'nin 2008/12394, 2008/12476 ve 2008/12477 esas sayılı dosyalarında davalılar arasındaki tasarrufların davacı yönünden iptaline,

b- Konya 12. İD'nin 2008/12394, 2008/12476 ve 2008/12477 esas sayılı dosyalarında davalılar Metin Güngör ...'nün yaptıkları tahsilat miktarını geçmek üzere ve davacının

Konya 10. İD'nin 2009/9375 ve 2009/7334 esas sayılı dosyalarındaki borçlulardan olan alacağından 356.887 TL ve ferilerini geçmemek üzere,İİK m. 283 uyarınca davacının alacağını, davalılar Metin Güngör'd en tahsil edilmesini istemeye yetkili olduğuna şeklinde verilen hükmün iş bu metnin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02338298 #ilan.gov.tr