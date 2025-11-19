T.C. İSTANBUL 27. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN
DOSYA NO: 2023/192 Esas
KARAR NO: 2024/379
MİRASÇI: SÜHEYB DEMİRCAN, Mehmet ve Fatma Nuray oğlu, 12/05/1997 doğumlu, T.C. NO: 32320187758
MİRASÇI: ESRA BOSTAN, Mehmet ve Fatma Nuray kızı, 30/01/1994 doğumlu, T.C. NO: 32317187822
SUÇ: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme
KARAR TARİHİ: 06/12/2024
Yukarıda açık kimliği yazılı mirasçıların taraf olduğu dosyada sanıklar hakkında beraat ve mahkumiyet kararları verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen bir kısım sanıkların yasal mirasçılarının tebligata yarar açık adresinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, gazete ve internet haber sitesi ilanından 7 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 18/11/2025
