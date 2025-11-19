T.C.

GAZİANTEP

6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/443 Esas 13.11.2025 İLAN

Davacı, HASAN ÇETİN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği istenen 45688107054 T.C. kimlik numaralı MEHMET ÇETİN'in Eylül 1998 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde MEHMET ÇETİN'in bizzat veya sağ veya ölü olduğu konusunda bilgisi bulunan kişilerin altı ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİPLİĞİ İSTENEN: MEHMET ÇETİN - 45688107054

Basın No: ILN02337683 #ilan.gov.tr