T.C. ERDEK SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T .C.

ERDEK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2024/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, ÇAYIR (KÖY CİVARI) Mevkii,Ada, 136 Parsel

Yüzölçümü : 1.347,00 m2

Kıymeti : 673.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 10:03



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, BANDIRMA YOLU Mevkii, 812 Parsel

Yüzölçümü : 827,00 m2

Kıymeti : 620.250,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 11:03



3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, BANDIRMA YOLU Mevkii, 919 Parsel

Yüzölçümü : 1.706,00 m2

Kıymeti : 1.023.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 12:03

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 12:03

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 12:03



4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, KÖYBAŞI Mevkii, 765 Parsel

Yüzölçümü : 1.192,00 m2

Kıymeti : 1.192.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 13:31



5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, BANDIRMA YOLU Mevkii, 1058 Parsel

Yüzölçümü : 1.622,00 m2

Kıymeti : 973.200,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 14:31



6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, KÖY KARŞISI Mevkii, 1289 Parsel,

Yüzölçümü : 456,00 m2

Kıymeti : 501.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 10:02



7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, KÖY KARŞISI Mevkii, 1303 Parsel,

Yüzölçümü : 478,00 m2

Kıymeti : 573.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 11:03

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 11:03



8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, KÖY İÇİ Mevkii, 1585 Parsel

Yüzölçümü : 454,00 m2

Kıymeti : 681.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 12:03

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 12:03

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 12:03



9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, BELKIS DÜZLER Mevkii, 103 Ada, 89 Parsel

Yüzölçümü : 1.813,85 m2

Kıymeti : 1.995.235,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kyzikos Antik Kenti 1.derecede Arkeolojik Sit alanıdır.

Kyzikos 1. derece Arkeolojik Sit alanıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 13:30



10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, BELKIS DÜZLER Mevkii, 106 Ada, 44 Parsel

Yüzölçümü : 4.732,61 m2

Kıymeti : 12.304.526,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kyzikos Antik Kenti 1.derecede Arkeolojik Sit alanıdır.

Kyzikos 1. derece Arkeolojik Sit alanıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 14:30



11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, BELKIS SULUBODRUM Mevkii, 110 Ada, 47 Parsel

Yüzölçümü : 1.648,93 m2

Kıymeti : 989.358,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kyzikos Antik Kenti 1.derecede Arkeolojik Sit alanıdır.

Kyzikos 1. derece Arkeolojik Sit alanıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 10:01



12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, BELKISSULUBODRUM Mevkii, 110 Ada, 70 Parsel

Yüzölçümü : 1.699,25 m2

Kıymeti : 1.019.550,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kyzikos Antik Kenti 1.derecede Arkeolojik Sit alanıdır.

Kyzikos 1. derece Arkeolojik Sit alanıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 11:01



13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, BELKIS SULUBODRUM Mevkii, 110 Ada, 150 Parsel

Yüzölçümü : 548,79 m2

Kıymeti : 384.153,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kyzikos Antik Kenti 1.derecede Arkeolojik Sit alanıdır.

Kyzikos 1. derece Arkeolojik Sit alanıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 12:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 12:01



14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, YUKARIYAPICI Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 1560 Parsel

Yüzölçümü : 300,00 m2

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır.

2.derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 13:30



15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, HAMAMLI Mahalle/Köy, MANÇA Mevkii, 188 Ada, 47 Parsel

Yüzölçümü : 654,93 m2

Kıymeti : 458.451,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kyzikos Antik Kenti 1.derecede Arkeolojik Sit alanıdır.

Kyzikos 1. derece Arkeolojik Sit alanıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 14:30

07/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

