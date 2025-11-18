Örnek No:55*

T.C. MERSİN 1. İCRA DAİRESİ

2025/27 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/27 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Mersin İli, Yenişehir ilçesi,Çiftlik Mahallesi, 9810 Ada 16 Parsel, F blok, kat:1, no:1'deki bağımsız bölümdür. Ayrıntı bilgiesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/27 TLMT. sayılı dosyadan öğrenilebilir.

Adresi : Çiftlik Mahallesi, 9810 Ada 16 Parsel F Blok 1. Kat No:1 Yenişehir / Mersin/ MERSİN

Yüzölçümü : 17.698,39 m2

Arsa Payı : 210/20128

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.647.025,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Haciz ve İpotek şerhi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 10:25

13/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

