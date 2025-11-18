T.C. KİLİS 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.36809418-2025/244-Ceza Dava Dosyası 03.11.2025 İ L A N

Kilis 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 11/09/2025 Tarih ve 2025/244 Esas, 2025/332 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1-Muhammed ve Hamide oğlu, 23/04/2001 HALEP doğumlu, AHMED ELBEKKAR hakkında; "Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma" suçundan 7 Ay15 Gün Hapis Cezası ve 1.800,00 Tl Adli Para Cezası verildiği ve bu cezanın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 5 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik Tedbirine Tabi Tutulmasına karar verildiği, gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak itiraz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleştirileceği tebliğ olunur. 03/11/2025

