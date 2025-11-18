PODCAST CANLI YAYIN
KEMERALTI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Giriş Tarihi :19 Kasım 2025 , 00:00 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2025 , 00:04
KEMERALTI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda adı soyadı(unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Kemeraltı Vergi dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri,taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıt resmi tebliğ yapılacağı , riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan Vergilendirme Dönemi Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V.Kodu Ceza Tutarı Adres
4341431052 GÜNEŞLİ DERİ TEKSTİL TEDARİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 202201202212 0010 2.683.548,93 3080 8.050.646,79 GÜNEŞLİ MAH. 520 SK. 1 /1C KONAK İZMİR
4341431052 GÜNEŞLİ DERİ TEKSTİL TEDARİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 202207202209 0033 2.657.453,60 3080 7.972.360,80 GÜNEŞLİ MAH. 520 SK. 1 /1C KONAK İZMİR
6081688301 LAVİNYA 35 TURİZM ORGANİZASYON ANİMASYON REKLAM BİLİŞİM ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 202301202312 0010 2.588.369,19 3080 7.765.107,57 KONAK MAH. CUMHURİYET BLV. KAPANİ İŞ MERKEZİ 36 711 KONAK İZMİR

Basın No: ILN02337174 #ilan.gov.tr