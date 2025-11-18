HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

PODCAST CANLI YAYIN
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
ADI SOYADI/ÜNVANI VERGİ NO ADRESİ VERGİ DÖNEMİ ANA TAKİP NO TAKİP NO VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI(TL) CEZANIN MİKTARI (TL)
GÖKHAN ÇİBİK 252****458 HALKALI MRKZ. M. PINAR S. NO:8 /87 K.ÇEKMECE/İST. 01/2024-12/2024 20250813/66-HPZ/0000798 20250812/14-HQh/0000318 GMSİ. GMSİ. 27.962,55
HASAN HÜSEYİN KAYA 532****744 ÇINARDERE MAH. FERAYE SK. - - Kapı No:8 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 01/2020-12/2020 20250610/66-HPc/0000004 20250610/14-HQk/0000037 KV.GF. VZC 49.355,18 84.991,76
HASAN HÜSEYİN KAYA 532****744 ÇINARDERE MAH. FERAYE SK. - - Kapı No:8 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 04/2020-06/2020 20250610/66-HPc/0000004 20250610/14-HQk/0000046 KVGV.GF VZC 1.173,62 31.436,20
KOMPELAT İNŞAAT MALZEMELERİ AMBALAJ TEMİZLİK KOZMETİK KİMYA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 576****235 ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel:5347121179 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 02/2025-02/2025 20250414/66-HPc/0000777 20250414/14-HQk/0000114 G.STOP.DVDV. 181.772,08
KOMPELAT İNŞAAT MALZEMELERİ AMBALAJ TEMİZLİK KOZMETİK KİMYA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 576****235 ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel:5347121179 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 03/2025-03/2025 20250514/66-HPc/0001004 20250513/14-HQk/0000783 GSTOP.DV.DV 118.688,10
KOMPELAT İNŞAAT MALZEMELERİ AMBALAJ TEMİZLİK KOZMETİK KİMYA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 576****235 ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel:5347121179 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 02/2025-02/2025 20250414/66-HPc/0000777 20250414/14-HQk/0000898 KDV.DV. 33.411,37
KOMPELAT İNŞAAT MALZEMELERİ AMBALAJ TEMİZLİK KOZMETİK KİMYA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 576****235 ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel:5347121179 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 12/2024-12/2024 20250218/66-HPc/0000926 20250217/14-HQk/0000531 KDV.DV. 31.742,62
KOMPELAT İNŞAAT MALZEMELERİ AMBALAJ TEMİZLİK KOZMETİK KİMYA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 576****235 ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel:5347121179 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2025-01/2025 20250317/66-HPc/0000880 20250314/14-HQk/0002001 KDV.DV. 30.930,56
CUMAALİ KÖKSAL 584****406 KARŞIYAKA BAĞLAR SOKAK Kapı No:30 Daire No:0 Tel: 68570 GÜZELYURT AKSARAY 01/2014-12/2014 20251004/66-HPc/0000001 20251004/14-HQk/0000009 KV.DV.DV. 29.226,67
LELA KURNELIDZE 593****030 KOCASİNAN MERKEZ MAH. ORDU CAD. ÖZKAN AP Kapı No:27 Daire No:3 BAHÇELİEVLER İST. 03/2023-03/2023 20250930/66-HPc/0000005 20250930/14-HQk/0000043 İPC 120.656,48
LELA KURNELIDZE 593****030 KOCASİNAN MERKEZ MAH. ORDU CAD. ÖZKAN AP Kapı No:27 Daire No:3 BAHÇELİEVLER İST. 10/2021-12/2021 20250930/66-HPc/0000006 20250930/14-HQk/0000051 KGV.GF. VZC 305,85 57.346,62
LİYAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ 609****624 HALKALI MERKEZ MAH. DEREBOYU CAD. KARDEŞLER YIKAMA No:26 B K.ÇEKMECE İST. 09/2022-09/2022 20250715/66-HPd/0000021 20250715/14-HQl/0000185 KDV.GF. VZC 89.920,88 134.948,85
LİYAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ 609****624 HALKALI MERKEZ MAH. DEREBOYU CAD. KARDEŞLER YIKAMA No:26 B K.ÇEKMECE İST. 01/2025-12/2025 20250715/66-HPd/0000021 20250715/14-HQl/0000187 ÖUC 28.000,00
LİSSA MODA TEKSTİL KUMAŞÇILIK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 609****911 İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:13 K.ÇEKMECE İST. 01/2022-12/2022 20250120/66-HPd/0000146 20250116/14-HQl/0002676 KV.GF. VZC 107.647,24 282.469,03
LİSSA MODA TEKSTİL KUMAŞÇILIK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 609****911 İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:13 K.ÇEKMECE İST. 04/2022-06/2022 20250120/66-HPd/0000146 20250116/14-HQl/0002669 KGV.GF. VZC 46.000,29 121.612,41
LİSSA MODA TEKSTİL KUMAŞÇILIK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 609****911 İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:13 K.ÇEKMECE İST. 01/2021-12/2021 20250120/66-HPd/0000146 20250116/14-HQl/0002700 KV.GF. VZC 72.031,16 116.246,55
ZUMRUD MAMMADALIYEVA 611****935 TEVFİKBEY MAH CÖZEMEN SOK Kapı No:31 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2022-12/2022 20250621/66-HPd/0000004 20250621/14-HQl/0000046 KV.DV.DV. 108.669,74
ZUMRUD MAMMADALIYEVA 611****935 TEVFİKBEY MAH CÖZEMEN SOK Kapı No:31 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2022-12/2022 20250621/66-HPd/0000005 20250621/14-HQl/0000049 KV.GF. VZC 472.600,97 812.494,50
ZUMRUD MAMMADALIYEVA 611****935 TEVFİKBEY MAH CÖZEMEN SOK Kapı No:31 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 04/2022-06/2022 20250621/66-HPd/0000005 20250621/14-HQl/0000052 KGV.GF. VZC 28.993,61 74.026,23
MHYKT GRUP ZÜCCACİYE TEKSTİL KİMYA VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 620****661 HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. A- BLOK Kapı No:49 C Daire No: Tel:5431649773 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2023-12/2023 20250618/66-HPd/0000459 20250618/14-HQl/0000407 KV.GF. VZC 427.231,56 890.065,74
TASF.HAL. AĞAÇKAKAN AKSESUAR HEDİYELİK AHŞAP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 627****313 ATATÜRK MAH. GÜNER SK. B1 BLOK Kapı No:1 /1B Daire No:199 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2021-12/2021 20230227/66-HPd/0000558 20230224/14-HQl/0000115 KV.MA 39.885,75
TASF.HAL. AĞAÇKAKAN AKSESUAR HEDİYELİK AHŞAP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 627****313 ATATÜRK MAH. GÜNER SK. B1 BLOK Kapı No:1 /1B Daire No:199 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2021-12/2021 20230227/66-HPd/0000558 20230224/14-HQl/0000117 KDV.MA 26.184,00
MOHAMMAD NAZMI 630****412 ŞENLİKKÖY MAH. HARMAN SK. ALTAY APT Kapı No:28 Daire No:3 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL 03/2018-03/2018 20241019/66-HPd/0000001 20241019/14-HQl/0000006 KDV.GF. VZC 85.685,53 113.741,85
HANS CHRISTIAN DALL NYGAARD 632****847 YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ 01/2023-12/2023 20251006/66-HPd/0000001 20251006/14-HQl/0000001 KV.DV.DV. 170.344,80
ZAFER ÖNER 658****853 YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SIT.B BLOK No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 07/2018-09/2018 20250602/66-HPd/0000002 20250602/14-HQl/0000009 KGV.GF. VZC 114.950,70 319.307,49
ZAFER ÖNER 658****853 YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SIT.B BLOK No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 01/2018-12/2018 20250602/66-HPd/0000002 20250602/14-HQl/0000011 KV.GF. VZC 294.374,12 431.633,61
ZAFER ÖNER 658****853 YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SIT.B BLOK No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 04/2018-04/2018 20250602/66-HPd/0000002 20250602/14-HQl/0000012 KDV.GF. VZC 184.120,45 245.931,15
ZAFER ÖNER 658****853 YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SIT.B BLOK No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 04/2018-06/2018 20250602/66-HPd/0000002 20250602/14-HQl/0000013 KGV.GF. VZC 33.200,54 87.832,11
ZAFER ÖNER 658****853 YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SIT.B BLOK No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ 06/2018-06/2018 20250602/66-HPd/0000002 20250602/14-HQl/0000014 KDV.GF. VZC 144.036,92 194.820,00
MERİÇ PÜTÜN 734****310 İSTASYON MAH. 1421. SK. E 6 Kapı No:62 /6E Daire No:12 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 08/2010-08/2010 20250625/66-HPe/0000001 20250625/14-HQm/0000005 KDV.GF. VZC 222.480,16 61.808,63
MERİÇ PÜTÜN 734****310 İSTASYON MAH. 1421. SK. E 6 Kapı No:62 /6E Daire No:12 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 06/2010-06/2010 20250625/66-HPe/0000001 20250625/14-HQm/0000009 KDV.GF. VZC 119.097,33 32.768,56
SATILMIŞ YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT HAFRİYAT KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 752****335 İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.ÇEKMECE İST. 01/2021-12/2021 20250409/66-HPe/0000014 20250409/14-HQm/0000051 KV.GF. VZC 65.521,27 95.324,19
SATILMIŞ YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT HAFRİYAT KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 752****335 İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.ÇEKMECE İST. 10/2021-12/2021 20250409/66-HPe/0000014 20250409/14-HQm/0000058 KGV.GF. VZC 31.121,73 91.894,86
KORAY SEKİ 759****566 MERKEZ MAH. 729. SK. B BLOK Kapı No:32 Daire No:11 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL 01/2019-12/2019 20250703/66-HPe/0000001 20250703/14-HQm/0000003 KV.GF. VZC 126.283,50 50.092,62
ALIREZA SHOKRI 769****061 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 01/2023-12/2023 20241111/66-HPe/0000003 20241111/14-HQm/0000060 KV.DV.DV. 4.244.831,23
ALIREZA SHOKRI 769****061 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 09/2023-09/2023 20241111/66-HPe/0000002 20241111/14-HQm/0000042 KDV.DV. 1.288.661,43
ALIREZA SHOKRI 769****061 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 10/2023-10/2023 20241111/66-HPe/0000002 20241111/14-HQm/0000026 KDV.DV. 795.684,69
ALIREZA SHOKRI 769****061 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 07/2023-07/2023 20241111/66-HPe/0000002 20241111/14-HQm/0000031 KDV 653.661,84
ALIREZA SHOKRI 769****061 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 01/2023-12/2023 20241111/66-HPe/0000002 20241111/14-HQm/0000036 7440/6-1C 627.944,60
ALIREZA SHOKRI 769****061 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 01/2023-12/2023 20241111/66-HPe/0000003 20241111/14-HQm/0000059 153A TEM.DV. 440.194,60
ALIREZA SHOKRI 769****061 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 07/2023-09/2023 20241111/66-HPe/0000003 20241111/14-HQm/0000061 G.ZAMMI 434.184,08
ALIREZA SHOKRI 769****061 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 07/2023-09/2023 20241111/66-HPe/0000003 20241111/14-HQm/0000057 G.ZAMMI 434.184,04
ALIREZA SHOKRI 769****061 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 11/2023-11/2023 20241111/66-HPe/0000002 20241111/14-HQm/0000050 KDV.DV. 373.767,11
ALIREZA SHOKRI 769****061 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 08/2023-08/2023 20241111/66-HPe/0000002 20241111/14-HQm/0000041 KDV.DV. 262.043,32
ALIREZA SHOKRI 769****061 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 01/2022-12/2022 20241111/66-HPe/0000002 20241111/14-HQm/0000034 KV.DV.DV 128.639,90
ALIREZA SHOKRI 769****061 FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 01/2021-12/2021 20241111/66-HPe/0000001 20241111/14-HQm/0000001 KV.DV.DV. 34.323,66
ŞAHAN34 KİMYA HIRDAVAT ZÜCCACİYE İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 789****179 HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. A- BLOK Kapı No:49 C KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 12/2022-12/2022 20250409/66-HPe/0000013 20250409/14-HQm/0000046 KDV.GF. VZC 104.095,46 167.445,78
ŞAHAN34 KİMYA HIRDAVAT ZÜCCACİYE İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 789****179 HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. A- BLOK Kapı No:49 C KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 10/2022-12/2022 20250409/66-HPe/0000013 20250409/14-HQm/0000047 KGV.GF. VZC 73.102,49 213.958,50
ŞAHAN34 KİMYA HIRDAVAT ZÜCCACİYE İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 789****179 HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. A- BLOK Kapı No:49 C KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 01/2022-12/2022 20250409/66-HPe/0000013 20250409/14-HQm/0000048 KV.GF. VZC 127.661,91 213.958,50
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 08/2022-08/2022 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000018 KDV.GF. VZC 109.399,41 55.674,00
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 10/2022-10/2022 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000020 KDV.GF. VZC 787.558,38 411.257,64
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 04/2022-04/2022 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000021 KDV.GF. VZC 666.007,62 325.357,90
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 11/2022-11/2022 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000022 KDV.GF. VZC 1.825.814,84 966.039,60
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 02/2021-02/2021 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000023 KDV.GF. VZC 285.868,76 125.877,92
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 12/2022-12/2022 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000024 KDV.GF. VZC 1.070.435,74 573.960,18
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 03/2021-03/2021 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000025 KDV.GF. VZC 596.042,46 264.320,38
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 01/2023-01/2023 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000026 KDV.GF. VZC 1.177.410,63 1.919.691,24
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 05/2021-05/2021 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000027 KDV.GF. VZC 434.692,04 195.542,98
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 02/2023-02/2023 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000028 KDV.GF. VZC 904.240,53 1.494.612,45
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 04/2021-04/2021 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000029 KDV.GF. VZC 901.054,41 402.436,09
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 03/2023-03/2023 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000030 KDV.GF. VZC 1.484.064,48 2.487.258,90
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 06/2021-06/2021 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000031 KDV.GF. VZC 856.939,17 388.282,36
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 04/2023-04/2023 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000032 KDV.GF. VZC 158.858,47 270.014,40
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 07/2021-07/2021 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000033 KDV.GF. VZC 396.313,56 180.882,50
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 08/2021-08/2021 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000034 KDV.GF. VZC 549.638,36 252.707,29
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 09/2021-09/2021 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000035 KDV.GF. VZC 728.262,85 337.314,89
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 10/2021-10/2021 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000036 KDV.GF. VZC 470.405,88 219.508,11
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 11/2021-11/2021 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000037 KDV.GF. VZC 483.232,53 227.189,72
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 12/2021-12/2021 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000038 KDV.GF. VZC 741.541,31 351.274,90
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 01/2022-01/2022 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000039 KDV.GF. VZC 776.949,23 370.858,82
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 02/2022-02/2022 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000040 KDV.GF. VZC 576.857,01 277.468,50
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 03/2022-03/2022 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000041 KDV.GF. VZC 389.983,45 189.037,06
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 04/2022-04/2022 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000042 KDV.GF. VZC 326.102,58 159.307,56
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 05/2022-05/2022 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000043 KDV.GF. VZC 777.255,27 382.695,85
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 06/2022-06/2022 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000044 KDV.GF. VZC 1.275.292,01 632.899,29
TURAN ŞAYİR 800****515 HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST. 07/2022-07/2022 20250521/66-HPf/0000005 20250521/14-HQn/0000045 KDV.GF. VZC 261.331,04 131.322,13
CENGİZ ŞARK 800****197 ALİ KUŞÇU MAH. ALİ NÂKİ SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL 01/2016-12/2016 20250213/66-HPf/0000014 20250213/14-HQn/0000203 KV.GF. VZC 78.637,05 115.134,78
NEVZAT TARHAN 824****512 ÇAMTEPE MAH. YALIN SK. YEŞİL Kapı No:1 Daire No:7 Tel: NARLIDERE İZMİR 01/2023-12/2023 20241005/66-HPf/0000004 20241005/14-HQn/0000096 KV.DV.DV. 661.235,44
NEVZAT TARHAN 824****512 ÇAMTEPE MAH. YALIN SK. YEŞİL Kapı No:1 Daire No:7 Tel: NARLIDERE İZMİR 03/2024-03/2024 20241005/66-HPf/0000004 20241005/14-HQn/0000100 KDV.DV. 221.143,36
TEKSENLER METAL PİRİNÇ BAKIR ALAŞIMLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 836****087 MERKEZ MAH. ALİ RUHİ BOZKIR SK. ÇIMEN APT Kapı No:39 A GÜNGÖREN İSTANBUL 10/2022-10/2022 20240820/66-HPf/0000485 20240820/14-HQn/0001793 KDV.GF. VZC 93.085,32 189326,07
UZUN GRUP BİLGİSAYAR İNŞAAT NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 903****005 İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.ÇEKMECE İST. 01/2023-12/2023 20241112/66-HPg/0000287 20241112/14-HQo/0001217 KV.GF. VZC 42.292,58 36.147,50
NANA TSULADZE 859****160 ŞİRİNEVLER MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4. SK. Kapı No:2 A BAHÇELİEVLER İSTANBUL 02/2023-02/2023 20250905/66-HPf/0000007 20250905/14-HQn/0000083 İPC 126.924,26 0,00
UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 885****765 ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST 10/2021-12/2021 20250414/66-HPf/0000812 20250414/14-HQn/0000080 KGV.GF. VZC 54.557,15 161.093,94
UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 885****765 ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST 04/2022-06/2022 20250414/66-HPf/0000812 20250414/14-HQn/0000088 KGV.GF. VZC 154.705,45 394.992,63
UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 885****765 ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST 01/2022-03/2022 20250414/66-HPf/0000812 20250414/14-HQn/0000092 KGV.GF. VZC 100.111,92 245.572,98
UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 885****765 ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST 03/2022-03/2022 20250414/66-HPf/0000812 20250414/14-HQn/0000094 KDV.GF VZC 59.056,20 87.794,16
UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 885****765 ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST 07/2022-09/2022 20250414/66-HPf/0000812 20250414/14-HQn/0000096 KGV.GF. VZC 44.310,59 120.847,05
UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 885****765 ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST 05/2022-05/2022 20250414/66-HPf/0000812 20250414/14-HQn/0000098 KDV.GF. VZC 74.329,39 112.279,29
UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 885****765 ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST 02/2022-02/2022 20250414/66-HPf/0000812 20250414/14-HQn/0000100 KDV.GF. VZC 64.497,59 95.009,46
UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 885****765 ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST 06/2022-06/2022 20250414/66-HPf/0000812 20250414/14-HQn/0000104 KDV.GF. VZC 87.320,03 132.974,67
UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 885****765 ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST 01/2021-12/2021 20250414/66-HPf/0000812 20250414/14-HQn/0000105 KV.GF. VZC 181.149,48 269.300,52
UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 885****765 ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST 07/2022-07/2022 20250414/66-HPf/0000812 20250414/14-HQn/0000107 KDV.GF. VZC 51.889,57 80.035,32
UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 885****765 ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST 01/2022-12/2022 20250414/66-HPf/0000812 20250414/14-HQn/0000114 KV.GF. VZC 442.888,36 761.412,66
TASF.HAL. YARGI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 938****476 HALKALI MERKEZ MAH. 1.İKİTELLİ CAD. A Kapı No:2 Daire No:65 Tel: K.ÇEKMECE İST. 01/2019-12/2019 20250317/66-HPg/0000288 20250314/14-HQo/0000890 KV.GF. VZC 69.863,66 89.530,53
TASF.HAL. YARGI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 938****476 HALKALI MERKEZ MAH. 1.İKİTELLİ CAD. A Kapı No:2 Daire No:65 Tel: K.ÇEKMECE İST. 10/2019-12/2019 20250317/66-HPg/0000288 20250314/14-HQo/0000892 KGV.GF. VZC 31.697,23 93.594,18
TASF.HAL. YARGI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 938****476 HALKALI MERKEZ MAH. 1.İKİTELLİ CAD. A Kapı No:2 Daire No:65 Tel: K.ÇEKMECE İST. 01/2020-12/2020 20250414/66-HPg/0000276 20250414/14-HQo/0000104 KV.GF. VZC 161.449,61 219.162,36
TASF.HAL. YARGI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 938****476 HALKALI MERKEZ MAH. 1.İKİTELLİ CAD. A Kapı No:2 Daire No:65 Tel: K.ÇEKMECE İST. 07/2020-09/2020 20250414/66-HPg/0000276 20250414/14-HQo/0000107 KGV.GF. VZC 66.118,36 186.423,96
TASF.HAL. YARGI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 938****476 HALKALI MERKEZ MAH. 1.İKİTELLİ CAD. A Kapı No:2 Daire No:65 Tel: K.ÇEKMECE İST. 01/2021-12/2021 20250414/66-HPg/0000276 20250414/14-HQo/0000112 KV.GF. VZC 130.154,28 193.490,01
CAFER YILDIZ 961****609 50. YIL MAH. 2053. SK. Kapı No:31 Daire No:8 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 10/2021-12/2021 20250930/66-HPg/0000011 20250930/14-HQo/0000055 KGV.GF. VZC 305,85 57.346,62
BİLAL YILMAZ 968****928 CİHANGİR MAH. AVARE SK. ARTAS APT No:8 Daire No:8 AVCILAR İSTANBUL 03/2021-03/2021 20250926/66-HPg/0000009 20250926/14-HQo/0000241 KDV.DV. 101.338,62
"Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı. Soyadı Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan Vergi ve Cezalar ile diğer amme alacakları nedeniyle tanzim olunan Ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları, Mernis adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin olmaması nedeniyle Tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK nun 103, 104,105, 106. maddelerine istinaden 10.11.2025 Tarihinde Vergi Dairesinin İlan koymaya mahsus ilan mahalline asılmış olup, askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. İlgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın nesri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

