HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

|İSTANBUL DEFTERDARLIĞI HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|ADI SOYADI/ÜNVANI
|VERGİ NO
|ADRESİ
|VERGİ DÖNEMİ
|ANA TAKİP NO
|TAKİP NO
|VERGİNİN NEVİ
|CEZANIN NEVİ
|VERGİNİN MİKTARI(TL)
|CEZANIN MİKTARI (TL)
|GÖKHAN ÇİBİK
|252****458
|HALKALI MRKZ. M. PINAR S. NO:8 /87 K.ÇEKMECE/İST.
|01/2024-12/2024
|20250813/66-HPZ/0000798
|20250812/14-HQh/0000318
|GMSİ.
|GMSİ.
|27.962,55
|HASAN HÜSEYİN KAYA
|532****744
|ÇINARDERE MAH. FERAYE SK. - - Kapı No:8 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|01/2020-12/2020
|20250610/66-HPc/0000004
|20250610/14-HQk/0000037
|KV.GF.
|VZC
|49.355,18
|84.991,76
|HASAN HÜSEYİN KAYA
|532****744
|ÇINARDERE MAH. FERAYE SK. - - Kapı No:8 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL
|04/2020-06/2020
|20250610/66-HPc/0000004
|20250610/14-HQk/0000046
|KVGV.GF
|VZC
|1.173,62
|31.436,20
|KOMPELAT İNŞAAT MALZEMELERİ AMBALAJ TEMİZLİK KOZMETİK KİMYA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|576****235
|ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel:5347121179 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|02/2025-02/2025
|20250414/66-HPc/0000777
|20250414/14-HQk/0000114
|G.STOP.DVDV.
|181.772,08
|KOMPELAT İNŞAAT MALZEMELERİ AMBALAJ TEMİZLİK KOZMETİK KİMYA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|576****235
|ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel:5347121179 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|03/2025-03/2025
|20250514/66-HPc/0001004
|20250513/14-HQk/0000783
|GSTOP.DV.DV
|118.688,10
|KOMPELAT İNŞAAT MALZEMELERİ AMBALAJ TEMİZLİK KOZMETİK KİMYA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|576****235
|ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel:5347121179 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|02/2025-02/2025
|20250414/66-HPc/0000777
|20250414/14-HQk/0000898
|KDV.DV.
|33.411,37
|KOMPELAT İNŞAAT MALZEMELERİ AMBALAJ TEMİZLİK KOZMETİK KİMYA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|576****235
|ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel:5347121179 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|12/2024-12/2024
|20250218/66-HPc/0000926
|20250217/14-HQk/0000531
|KDV.DV.
|31.742,62
|KOMPELAT İNŞAAT MALZEMELERİ AMBALAJ TEMİZLİK KOZMETİK KİMYA PLASTİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|576****235
|ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFİCE A BLOK Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel:5347121179 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2025-01/2025
|20250317/66-HPc/0000880
|20250314/14-HQk/0002001
|KDV.DV.
|30.930,56
|CUMAALİ KÖKSAL
|584****406
|KARŞIYAKA BAĞLAR SOKAK Kapı No:30 Daire No:0 Tel: 68570 GÜZELYURT AKSARAY
|01/2014-12/2014
|20251004/66-HPc/0000001
|20251004/14-HQk/0000009
|KV.DV.DV.
|29.226,67
|LELA KURNELIDZE
|593****030
|KOCASİNAN MERKEZ MAH. ORDU CAD. ÖZKAN AP Kapı No:27 Daire No:3 BAHÇELİEVLER İST.
|03/2023-03/2023
|20250930/66-HPc/0000005
|20250930/14-HQk/0000043
|İPC
|120.656,48
|LELA KURNELIDZE
|593****030
|KOCASİNAN MERKEZ MAH. ORDU CAD. ÖZKAN AP Kapı No:27 Daire No:3 BAHÇELİEVLER İST.
|10/2021-12/2021
|20250930/66-HPc/0000006
|20250930/14-HQk/0000051
|KGV.GF.
|VZC
|305,85
|57.346,62
|LİYAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ
|609****624
|HALKALI MERKEZ MAH. DEREBOYU CAD. KARDEŞLER YIKAMA No:26 B K.ÇEKMECE İST.
|09/2022-09/2022
|20250715/66-HPd/0000021
|20250715/14-HQl/0000185
|KDV.GF.
|VZC
|89.920,88
|134.948,85
|LİYAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ
|609****624
|HALKALI MERKEZ MAH. DEREBOYU CAD. KARDEŞLER YIKAMA No:26 B K.ÇEKMECE İST.
|01/2025-12/2025
|20250715/66-HPd/0000021
|20250715/14-HQl/0000187
|ÖUC
|28.000,00
|LİSSA MODA TEKSTİL KUMAŞÇILIK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|609****911
|İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:13 K.ÇEKMECE İST.
|01/2022-12/2022
|20250120/66-HPd/0000146
|20250116/14-HQl/0002676
|KV.GF.
|VZC
|107.647,24
|282.469,03
|LİSSA MODA TEKSTİL KUMAŞÇILIK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|609****911
|İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:13 K.ÇEKMECE İST.
|04/2022-06/2022
|20250120/66-HPd/0000146
|20250116/14-HQl/0002669
|KGV.GF.
|VZC
|46.000,29
|121.612,41
|LİSSA MODA TEKSTİL KUMAŞÇILIK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|609****911
|İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:13 K.ÇEKMECE İST.
|01/2021-12/2021
|20250120/66-HPd/0000146
|20250116/14-HQl/0002700
|KV.GF.
|VZC
|72.031,16
|116.246,55
|ZUMRUD MAMMADALIYEVA
|611****935
|TEVFİKBEY MAH CÖZEMEN SOK Kapı No:31 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2022-12/2022
|20250621/66-HPd/0000004
|20250621/14-HQl/0000046
|KV.DV.DV.
|108.669,74
|ZUMRUD MAMMADALIYEVA
|611****935
|TEVFİKBEY MAH CÖZEMEN SOK Kapı No:31 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2022-12/2022
|20250621/66-HPd/0000005
|20250621/14-HQl/0000049
|KV.GF.
|VZC
|472.600,97
|812.494,50
|ZUMRUD MAMMADALIYEVA
|611****935
|TEVFİKBEY MAH CÖZEMEN SOK Kapı No:31 Daire No:3 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|04/2022-06/2022
|20250621/66-HPd/0000005
|20250621/14-HQl/0000052
|KGV.GF.
|VZC
|28.993,61
|74.026,23
|MHYKT GRUP ZÜCCACİYE TEKSTİL KİMYA VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|620****661
|HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. A- BLOK Kapı No:49 C Daire No: Tel:5431649773 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2023-12/2023
|20250618/66-HPd/0000459
|20250618/14-HQl/0000407
|KV.GF.
|VZC
|427.231,56
|890.065,74
|TASF.HAL. AĞAÇKAKAN AKSESUAR HEDİYELİK AHŞAP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|627****313
|ATATÜRK MAH. GÜNER SK. B1 BLOK Kapı No:1 /1B Daire No:199 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2021-12/2021
|20230227/66-HPd/0000558
|20230224/14-HQl/0000115
|KV.MA
|39.885,75
|TASF.HAL. AĞAÇKAKAN AKSESUAR HEDİYELİK AHŞAP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|627****313
|ATATÜRK MAH. GÜNER SK. B1 BLOK Kapı No:1 /1B Daire No:199 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2021-12/2021
|20230227/66-HPd/0000558
|20230224/14-HQl/0000117
|KDV.MA
|26.184,00
|MOHAMMAD NAZMI
|630****412
|ŞENLİKKÖY MAH. HARMAN SK. ALTAY APT Kapı No:28 Daire No:3 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL
|03/2018-03/2018
|20241019/66-HPd/0000001
|20241019/14-HQl/0000006
|KDV.GF.
|VZC
|85.685,53
|113.741,85
|HANS CHRISTIAN DALL NYGAARD
|632****847
|YOK YOK Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel: BELİRSİZ BELİRSİZ
|01/2023-12/2023
|20251006/66-HPd/0000001
|20251006/14-HQl/0000001
|KV.DV.DV.
|170.344,80
|ZAFER ÖNER
|658****853
|YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SIT.B BLOK No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
|07/2018-09/2018
|20250602/66-HPd/0000002
|20250602/14-HQl/0000009
|KGV.GF.
|VZC
|114.950,70
|319.307,49
|ZAFER ÖNER
|658****853
|YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SIT.B BLOK No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
|01/2018-12/2018
|20250602/66-HPd/0000002
|20250602/14-HQl/0000011
|KV.GF.
|VZC
|294.374,12
|431.633,61
|ZAFER ÖNER
|658****853
|YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SIT.B BLOK No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
|04/2018-04/2018
|20250602/66-HPd/0000002
|20250602/14-HQl/0000012
|KDV.GF.
|VZC
|184.120,45
|245.931,15
|ZAFER ÖNER
|658****853
|YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SIT.B BLOK No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
|04/2018-06/2018
|20250602/66-HPd/0000002
|20250602/14-HQl/0000013
|KGV.GF.
|VZC
|33.200,54
|87.832,11
|ZAFER ÖNER
|658****853
|YILDIZ MAH. DOĞUŞ CAD. TASKIN KENT SIT.B BLOK No:29 Daire No:6 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ
|06/2018-06/2018
|20250602/66-HPd/0000002
|20250602/14-HQl/0000014
|KDV.GF.
|VZC
|144.036,92
|194.820,00
|MERİÇ PÜTÜN
|734****310
|İSTASYON MAH. 1421. SK. E 6 Kapı No:62 /6E Daire No:12 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|08/2010-08/2010
|20250625/66-HPe/0000001
|20250625/14-HQm/0000005
|KDV.GF.
|VZC
|222.480,16
|61.808,63
|MERİÇ PÜTÜN
|734****310
|İSTASYON MAH. 1421. SK. E 6 Kapı No:62 /6E Daire No:12 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|06/2010-06/2010
|20250625/66-HPe/0000001
|20250625/14-HQm/0000009
|KDV.GF.
|VZC
|119.097,33
|32.768,56
|SATILMIŞ YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT HAFRİYAT KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|752****335
|İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.ÇEKMECE İST.
|01/2021-12/2021
|20250409/66-HPe/0000014
|20250409/14-HQm/0000051
|KV.GF.
|VZC
|65.521,27
|95.324,19
|SATILMIŞ YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT HAFRİYAT KAĞIT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|752****335
|İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.ÇEKMECE İST.
|10/2021-12/2021
|20250409/66-HPe/0000014
|20250409/14-HQm/0000058
|KGV.GF.
|VZC
|31.121,73
|91.894,86
|KORAY SEKİ
|759****566
|MERKEZ MAH. 729. SK. B BLOK Kapı No:32 Daire No:11 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL
|01/2019-12/2019
|20250703/66-HPe/0000001
|20250703/14-HQm/0000003
|KV.GF.
|VZC
|126.283,50
|50.092,62
|ALIREZA SHOKRI
|769****061
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|01/2023-12/2023
|20241111/66-HPe/0000003
|20241111/14-HQm/0000060
|KV.DV.DV.
|4.244.831,23
|ALIREZA SHOKRI
|769****061
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|09/2023-09/2023
|20241111/66-HPe/0000002
|20241111/14-HQm/0000042
|KDV.DV.
|1.288.661,43
|ALIREZA SHOKRI
|769****061
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|10/2023-10/2023
|20241111/66-HPe/0000002
|20241111/14-HQm/0000026
|KDV.DV.
|795.684,69
|ALIREZA SHOKRI
|769****061
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|07/2023-07/2023
|20241111/66-HPe/0000002
|20241111/14-HQm/0000031
|KDV
|653.661,84
|ALIREZA SHOKRI
|769****061
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|01/2023-12/2023
|20241111/66-HPe/0000002
|20241111/14-HQm/0000036
|7440/6-1C
|627.944,60
|ALIREZA SHOKRI
|769****061
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|01/2023-12/2023
|20241111/66-HPe/0000003
|20241111/14-HQm/0000059
|153A TEM.DV.
|440.194,60
|ALIREZA SHOKRI
|769****061
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|07/2023-09/2023
|20241111/66-HPe/0000003
|20241111/14-HQm/0000061
|G.ZAMMI
|434.184,08
|ALIREZA SHOKRI
|769****061
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|07/2023-09/2023
|20241111/66-HPe/0000003
|20241111/14-HQm/0000057
|G.ZAMMI
|434.184,04
|ALIREZA SHOKRI
|769****061
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|11/2023-11/2023
|20241111/66-HPe/0000002
|20241111/14-HQm/0000050
|KDV.DV.
|373.767,11
|ALIREZA SHOKRI
|769****061
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|08/2023-08/2023
|20241111/66-HPe/0000002
|20241111/14-HQm/0000041
|KDV.DV.
|262.043,32
|ALIREZA SHOKRI
|769****061
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|01/2022-12/2022
|20241111/66-HPe/0000002
|20241111/14-HQm/0000034
|KV.DV.DV
|128.639,90
|ALIREZA SHOKRI
|769****061
|FEVZİ ÇAKMAK MAH. ERENLER SK. KAYA Kapı No:7 Daire No:1 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|01/2021-12/2021
|20241111/66-HPe/0000001
|20241111/14-HQm/0000001
|KV.DV.DV.
|34.323,66
|ŞAHAN34 KİMYA HIRDAVAT ZÜCCACİYE İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|789****179
|HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. A- BLOK Kapı No:49 C KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|12/2022-12/2022
|20250409/66-HPe/0000013
|20250409/14-HQm/0000046
|KDV.GF.
|VZC
|104.095,46
|167.445,78
|ŞAHAN34 KİMYA HIRDAVAT ZÜCCACİYE İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|789****179
|HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. A- BLOK Kapı No:49 C KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|10/2022-12/2022
|20250409/66-HPe/0000013
|20250409/14-HQm/0000047
|KGV.GF.
|VZC
|73.102,49
|213.958,50
|ŞAHAN34 KİMYA HIRDAVAT ZÜCCACİYE İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|789****179
|HALKALI MERKEZ MAH. FATİH CAD. A- BLOK Kapı No:49 C KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|01/2022-12/2022
|20250409/66-HPe/0000013
|20250409/14-HQm/0000048
|KV.GF.
|VZC
|127.661,91
|213.958,50
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|08/2022-08/2022
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000018
|KDV.GF.
|VZC
|109.399,41
|55.674,00
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|10/2022-10/2022
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000020
|KDV.GF.
|VZC
|787.558,38
|411.257,64
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|04/2022-04/2022
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000021
|KDV.GF.
|VZC
|666.007,62
|325.357,90
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|11/2022-11/2022
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000022
|KDV.GF.
|VZC
|1.825.814,84
|966.039,60
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|02/2021-02/2021
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000023
|KDV.GF.
|VZC
|285.868,76
|125.877,92
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|12/2022-12/2022
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000024
|KDV.GF.
|VZC
|1.070.435,74
|573.960,18
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|03/2021-03/2021
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000025
|KDV.GF.
|VZC
|596.042,46
|264.320,38
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|01/2023-01/2023
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000026
|KDV.GF.
|VZC
|1.177.410,63
|1.919.691,24
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|05/2021-05/2021
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000027
|KDV.GF.
|VZC
|434.692,04
|195.542,98
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|02/2023-02/2023
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000028
|KDV.GF.
|VZC
|904.240,53
|1.494.612,45
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|04/2021-04/2021
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000029
|KDV.GF.
|VZC
|901.054,41
|402.436,09
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|03/2023-03/2023
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000030
|KDV.GF.
|VZC
|1.484.064,48
|2.487.258,90
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|06/2021-06/2021
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000031
|KDV.GF.
|VZC
|856.939,17
|388.282,36
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|04/2023-04/2023
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000032
|KDV.GF.
|VZC
|158.858,47
|270.014,40
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|07/2021-07/2021
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000033
|KDV.GF.
|VZC
|396.313,56
|180.882,50
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|08/2021-08/2021
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000034
|KDV.GF.
|VZC
|549.638,36
|252.707,29
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|09/2021-09/2021
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000035
|KDV.GF.
|VZC
|728.262,85
|337.314,89
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|10/2021-10/2021
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000036
|KDV.GF.
|VZC
|470.405,88
|219.508,11
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|11/2021-11/2021
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000037
|KDV.GF.
|VZC
|483.232,53
|227.189,72
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|12/2021-12/2021
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000038
|KDV.GF.
|VZC
|741.541,31
|351.274,90
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|01/2022-01/2022
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000039
|KDV.GF.
|VZC
|776.949,23
|370.858,82
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|02/2022-02/2022
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000040
|KDV.GF.
|VZC
|576.857,01
|277.468,50
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|03/2022-03/2022
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000041
|KDV.GF.
|VZC
|389.983,45
|189.037,06
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|04/2022-04/2022
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000042
|KDV.GF.
|VZC
|326.102,58
|159.307,56
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|05/2022-05/2022
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000043
|KDV.GF.
|VZC
|777.255,27
|382.695,85
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|06/2022-06/2022
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000044
|KDV.GF.
|VZC
|1.275.292,01
|632.899,29
|TURAN ŞAYİR
|800****515
|HALKALI MERKEZ MAH. AKÇAY SK. DAĞCI APT. Kapı No:5 Daire No:4 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|07/2022-07/2022
|20250521/66-HPf/0000005
|20250521/14-HQn/0000045
|KDV.GF.
|VZC
|261.331,04
|131.322,13
|CENGİZ ŞARK
|800****197
|ALİ KUŞÇU MAH. ALİ NÂKİ SK. Kapı No:12 Daire No:3 Tel: FATİH İSTANBUL
|01/2016-12/2016
|20250213/66-HPf/0000014
|20250213/14-HQn/0000203
|KV.GF.
|VZC
|78.637,05
|115.134,78
|NEVZAT TARHAN
|824****512
|ÇAMTEPE MAH. YALIN SK. YEŞİL Kapı No:1 Daire No:7 Tel: NARLIDERE İZMİR
|01/2023-12/2023
|20241005/66-HPf/0000004
|20241005/14-HQn/0000096
|KV.DV.DV.
|661.235,44
|NEVZAT TARHAN
|824****512
|ÇAMTEPE MAH. YALIN SK. YEŞİL Kapı No:1 Daire No:7 Tel: NARLIDERE İZMİR
|03/2024-03/2024
|20241005/66-HPf/0000004
|20241005/14-HQn/0000100
|KDV.DV.
|221.143,36
|TEKSENLER METAL PİRİNÇ BAKIR ALAŞIMLARI SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|836****087
|MERKEZ MAH. ALİ RUHİ BOZKIR SK. ÇIMEN APT Kapı No:39 A GÜNGÖREN İSTANBUL
|10/2022-10/2022
|20240820/66-HPf/0000485
|20240820/14-HQn/0001793
|KDV.GF.
|VZC
|93.085,32
|189326,07
|UZUN GRUP BİLGİSAYAR İNŞAAT NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|903****005
|İNÖNÜ MAH. ALAGEYİK CAD. ÖZGÜRLER APT Kapı No:112 Daire No:19 K.ÇEKMECE İST.
|01/2023-12/2023
|20241112/66-HPg/0000287
|20241112/14-HQo/0001217
|KV.GF.
|VZC
|42.292,58
|36.147,50
|NANA TSULADZE
|859****160
|ŞİRİNEVLER MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4. SK. Kapı No:2 A BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|02/2023-02/2023
|20250905/66-HPf/0000007
|20250905/14-HQn/0000083
|İPC
|126.924,26
|0,00
|UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|885****765
|ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST
|10/2021-12/2021
|20250414/66-HPf/0000812
|20250414/14-HQn/0000080
|KGV.GF.
|VZC
|54.557,15
|161.093,94
|UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|885****765
|ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST
|04/2022-06/2022
|20250414/66-HPf/0000812
|20250414/14-HQn/0000088
|KGV.GF.
|VZC
|154.705,45
|394.992,63
|UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|885****765
|ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST
|01/2022-03/2022
|20250414/66-HPf/0000812
|20250414/14-HQn/0000092
|KGV.GF.
|VZC
|100.111,92
|245.572,98
|UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|885****765
|ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST
|03/2022-03/2022
|20250414/66-HPf/0000812
|20250414/14-HQn/0000094
|KDV.GF
|VZC
|59.056,20
|87.794,16
|UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|885****765
|ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST
|07/2022-09/2022
|20250414/66-HPf/0000812
|20250414/14-HQn/0000096
|KGV.GF.
|VZC
|44.310,59
|120.847,05
|UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|885****765
|ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST
|05/2022-05/2022
|20250414/66-HPf/0000812
|20250414/14-HQn/0000098
|KDV.GF.
|VZC
|74.329,39
|112.279,29
|UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|885****765
|ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST
|02/2022-02/2022
|20250414/66-HPf/0000812
|20250414/14-HQn/0000100
|KDV.GF.
|VZC
|64.497,59
|95.009,46
|UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|885****765
|ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST
|06/2022-06/2022
|20250414/66-HPf/0000812
|20250414/14-HQn/0000104
|KDV.GF.
|VZC
|87.320,03
|132.974,67
|UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|885****765
|ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST
|01/2021-12/2021
|20250414/66-HPf/0000812
|20250414/14-HQn/0000105
|KV.GF.
|VZC
|181.149,48
|269.300,52
|UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|885****765
|ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST
|07/2022-07/2022
|20250414/66-HPf/0000812
|20250414/14-HQn/0000107
|KDV.GF.
|VZC
|51.889,57
|80.035,32
|UFUKEL TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE OTOMOTİV ELEKTRİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|885****765
|ATATÜRK MAH. KOMSAN ÜSTÜ YOLU CAD. RESIDANCE QUALITY No:4 Da::99 K.ÇEKMECE İST
|01/2022-12/2022
|20250414/66-HPf/0000812
|20250414/14-HQn/0000114
|KV.GF.
|VZC
|442.888,36
|761.412,66
|TASF.HAL. YARGI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|938****476
|HALKALI MERKEZ MAH. 1.İKİTELLİ CAD. A Kapı No:2 Daire No:65 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|01/2019-12/2019
|20250317/66-HPg/0000288
|20250314/14-HQo/0000890
|KV.GF.
|VZC
|69.863,66
|89.530,53
|TASF.HAL. YARGI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|938****476
|HALKALI MERKEZ MAH. 1.İKİTELLİ CAD. A Kapı No:2 Daire No:65 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|10/2019-12/2019
|20250317/66-HPg/0000288
|20250314/14-HQo/0000892
|KGV.GF.
|VZC
|31.697,23
|93.594,18
|TASF.HAL. YARGI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|938****476
|HALKALI MERKEZ MAH. 1.İKİTELLİ CAD. A Kapı No:2 Daire No:65 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|01/2020-12/2020
|20250414/66-HPg/0000276
|20250414/14-HQo/0000104
|KV.GF.
|VZC
|161.449,61
|219.162,36
|TASF.HAL. YARGI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|938****476
|HALKALI MERKEZ MAH. 1.İKİTELLİ CAD. A Kapı No:2 Daire No:65 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|07/2020-09/2020
|20250414/66-HPg/0000276
|20250414/14-HQo/0000107
|KGV.GF.
|VZC
|66.118,36
|186.423,96
|TASF.HAL. YARGI DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|938****476
|HALKALI MERKEZ MAH. 1.İKİTELLİ CAD. A Kapı No:2 Daire No:65 Tel: K.ÇEKMECE İST.
|01/2021-12/2021
|20250414/66-HPg/0000276
|20250414/14-HQo/0000112
|KV.GF.
|VZC
|130.154,28
|193.490,01
|CAFER YILDIZ
|961****609
|50. YIL MAH. 2053. SK. Kapı No:31 Daire No:8 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
|10/2021-12/2021
|20250930/66-HPg/0000011
|20250930/14-HQo/0000055
|KGV.GF.
|VZC
|305,85
|57.346,62
|BİLAL YILMAZ
|968****928
|CİHANGİR MAH. AVARE SK. ARTAS APT No:8 Daire No:8 AVCILAR İSTANBUL
|03/2021-03/2021
|20250926/66-HPg/0000009
|20250926/14-HQo/0000241
|KDV.DV.
|101.338,62
|"Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı. Soyadı Ünvanı yazılı mükellefler adına salınan Vergi ve Cezalar ile diğer amme alacakları nedeniyle tanzim olunan Ödeme emirleri mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları, Mernis adres kayıt sisteminde kayıtlı adreslerinin olmaması nedeniyle Tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı VUK nun 103, 104,105, 106. maddelerine istinaden 10.11.2025 Tarihinde Vergi Dairesinin İlan koymaya mahsus ilan mahalline asılmış olup, askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. İlgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın nesri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN02335387 #ilan.gov.tr