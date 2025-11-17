İ L A N
T.C. GİRESUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/1084 Esas06.10.2025
YÜKSEL AYDINIZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET AYDINIZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06.10.2025 GAİP TC KİMLİK NO : 18473048252
ADI SOYADI : MEHMET AYDINIZ
BABA ADI : AKİF
ANA ADI : DUDU
DOĞUM TARİHİ : 01/03/1934
DOĞUM YERİ : ÇUKUR
İKAMETGAH ADRESİ : Karabedir Mah. Çukurköy Küme EvleriNo: 76 Keşap/ GİRESUN
Basın No: ILN02334837 #ilan.gov.tr