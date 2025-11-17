T.C.

AKÇAABAT

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/345 Esas 07.11.2025 İLAN METNİ

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile davalılar Ayşe DEMİRCİ, Azmi DEMİRCİ, Mehmet DEMİRCİ, Mustafa DEMİRCİ, Rasim DEMİRCİ , Refik DEMİRCİ, Sami DEMİRCİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası nedeniyle;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince aşağıda dökümü yazılan taşınmazların mahkememizin 2025/345 Esas sayılı dosyasında; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün 10/11/2020 tarih 2020/222 Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

Kamulaştırma İşlemine Başlama Kararına istinaden 2942 Sayılı Kanunun 5. Maddesi gereğince kamulaştırılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği ilan olunur.



2025/345 Esas sayılı dosyası

Duruşma tarihi : 04/12/2025 Duruşma saati: 11:30

Ada Parsel Ada Parsel no Kamulaştırılan alan Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası Trabzon İli, Düzköy İlçesi, Ortamahalle Mahallesi 237 ada 3 parsel

238 ada 3 parsel

238 ada 4 parsel 899,68m2'lik parselin 195,93 m2'lik kısmı

2.439,60 m2'lik parselin 342,10 m2'lik kısmı

4.179,47 m2'lik parselin 337,02 m2'lik kısmı Ayşe DEMİRCİ

Azmi DEMİRCİ

Mehmet DEMİRCİ

Mustafa DEMİRCİ

Rasim DEMİRCİ

Refik DEMİRCİ

Sami DEMİRCİ

