T.C.

ACIPAYAM

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No:2025/587 Esas 17.11.2025

İLAN

ACIPAYAM 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 10/10/2025 tarih ve 2025/587 Esas-2025/529 Karar sayılı ilam ile sanık Ömer Gümüş hakkında eşya müsaderesi suçundan davanın reddine kararı verildiği,

Kararın tüm araştırmalara rağmen sanık Ömer Gümüş'e tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasına tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla,

7201 sayılı Yasanın 28.ve29.maddeleri gereğince gerekçeli kararın ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

