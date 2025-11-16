T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.99141877-2023/744-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Mahkememizin 25/09/2025 tarih, 2023/744 Esas ve 2025/515 karar sayılı ilamı ile Hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilen Mohammad ve Arefa oğlu, 15/09/2000 HAWAR doğumlu sanık Jomaa HASAN'ın savunmasının hakkında çıkarılan yakalama emri uyarınca alındığı ve savunmasında adres beyan etmediği, Mersin İl Göç İdaresinden tebliğe yarar açık adresinin sorulması üzerine alınan cevabi yazıda şahsın 22/05/2025 tarihinde Hatay Cilvegözü Kara Hudut kapısından Suriye'ye gönüllü geri dönüş yaptığının bildirildiği anlaşıldığından gerekçeli kararın sanığa tebliği yapılamamıştır. Bu nedenlerle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli karar Silifke Adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde bulunan ilan panosuna bir ay süre ile kalacak şekilde asılmıştır.İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunulması halinde ilgilinin o yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla vereceği bir dilekçe ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur. 07/11/2025

Basın No: ILN02336247 #ilan.gov.tr