İLAN

T.C. İZMİR 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1697 Esas

DAVACI : İzzet BAYAR

DAVALILAR : 1- ARMİN SU ŞENEL

2- UĞURKAN ŞENEL

3- EMİN OĞUL ŞENEL

4- SİBEL ŞENEL

6- YUSUF ŞENEL

Davacı İzzet BAYAR tarafından İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi, 43633 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebiyle aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir bir çok davetiye çıkarılmış olup, sistemde kayıtlı Mernis adresinizin bulunmaması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 03/02/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

