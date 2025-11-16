İLAN

T.C.

ERZİNCAN

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(GAİPLİK İLAN DUYURUSU)

ESAS NO : 2025/352

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileDavalı , AZABİYE NULL, Kayyım SELÇUK AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesinde; dava konusu Erzincan İli, Merkez İlçesi,Oğulcuk ( Ergan) Köyühudutları içerisinde bulunan 107 ada 41 parsel ve 43 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden AZABİYE'nin gaipliklerine ve taşınmazdaki hisselerinin Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde TMK. 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişi hakkında haberi ve bilgisi olanların veya yerini bilen ve bu kişileri tanıyanların veya bizzat bu kişilerin Mahkememizin 2025/352 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 11/11/2025

Basın No: ILN02335991 #ilan.gov.tr