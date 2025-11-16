İLAN

KAHTA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2025/27 Esas

Davacı ABDULKERİM TURANLI ile Davalı ARILI KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; TMK'nin 713. maddesi uyarınca kadastro sırasında tescil harici bırakılan tapusuz taşınmazın tescili istemine ilişkin dava açılmıştır. Dava konusu A; DOĞUSU:Arılı Köyü, 135 ada, 3. ParselBATISI:Kumluk, taşlık ötesi Kalburcu Çayı, KUZEYİ: Abdurrahman Aydın zilyetliğindeki T.H tarla GÜNEYİ: Kumluk, Taşlık ötesi Kalburcu Çayı,B; DOĞUSU:Arılı Köyü Köyiçi mevkii, kısmen tepe, kısmen köy evleri,BATISI: Arılı Köyü,107. parsel, KUZEYİ: Kısmen Arılı köyü, 137 Ada, 1 parsel, kısmen 146 parsel, GÜNEYİ: Arılı köyü, 108 parsel Diyarbakır yolu, olan yere komşu olan parsellerin tapulama harici kalan taşınmazda herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içerisinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur.

