DIŞKAPI VERGİ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş Tarihi :17 Kasım 2025 , 00:01 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2025 , 00:04
DIŞKAPI VERGİ DAİRESİ 2025 ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Vergi No Adı Soyadı /Ünvanı Ana Takip No Dönemi Miktarı Adres
1440445883 YAĞMUR (BAŞ) ORTAHÜNER 2025031866D6R0000001 2022-2023 32.256.997,99 ZİRVEKENT MAH. KAŞGARLI MAHMUT CAD. C17 BLOK 4/8 NO:12 MAMAK/ANKARA
2670945560 GÜLTEKİN DAL 2025041466D6S0000002 2021 7.515.773,30 YENİ MH.5335 SK. USLU APT NO:20/8 MERSİN /AKDENİZ
9940019400 MUSTAFA YÜKSEL 2024120466D6Z0000001 2023-2024 5.492.167,21 DİLEKLER MH GÜLBAHAR SK NO:21 ÇANKAYA ANKARA
7470351344 SERDAR SARICA 2023122566D6X0000001 2016-2017 4.217.801,89 KUTLU MAH. 464 SK. MESUT APT NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 MAMAK / ANKARA
Yukarıda Ad/Soyad/Ünvanı yazılı Dışkapı Vergi Dairesi Mükellefleri adına düzenlenen Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir.
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103,104,105,106 maddeleri gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Dışkapı Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale, taahhütlü posta, telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı aksi takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren bir aylık sürenin sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı hususları ilan olunur

