DIŞKAPI VERGİ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞKAPI VERGİ DAİRESİ 2025 ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
|Vergi No
|Adı Soyadı /Ünvanı
|Ana Takip No
|Dönemi
|Miktarı
|Adres
|1440445883
|YAĞMUR (BAŞ) ORTAHÜNER
|2025031866D6R0000001
|2022-2023
|32.256.997,99
|ZİRVEKENT MAH. KAŞGARLI MAHMUT CAD. C17 BLOK 4/8 NO:12 MAMAK/ANKARA
|2670945560
|GÜLTEKİN DAL
|2025041466D6S0000002
|2021
|7.515.773,30
|YENİ MH.5335 SK. USLU APT NO:20/8 MERSİN /AKDENİZ
|9940019400
|MUSTAFA YÜKSEL
|2024120466D6Z0000001
|2023-2024
|5.492.167,21
|DİLEKLER MH GÜLBAHAR SK NO:21 ÇANKAYA ANKARA
|7470351344
|SERDAR SARICA
|2023122566D6X0000001
|2016-2017
|4.217.801,89
|KUTLU MAH. 464 SK. MESUT APT NO: 3 İÇ KAPI NO: 9 MAMAK / ANKARA
|Yukarıda Ad/Soyad/Ünvanı yazılı Dışkapı Vergi Dairesi Mükellefleri adına düzenlenen Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir.
|213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103,104,105,106 maddeleri gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Dışkapı Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale, taahhütlü posta, telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı aksi takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren bir aylık sürenin sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı hususları ilan olunur
Basın No: ILN02335766 #ilan.gov.tr