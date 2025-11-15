Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/172 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/172 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Gaziemir İlçe, ATIFBEY Mahalle/Köy, 1448 Ada, 16 Parsel, 7 Nolu Bağımsız BölümKeşif esnasında; konu taşınmaz Zemin Kat + 2 Normal Kat olmak üzere 3 katlı binanın 2. katında bulunmakta olup, taşınmazın tamamı satışa konudur.Mesken 3 oda, salon mutfak, koridor, banyo, kiler ve 1 balkondan ibarettir.

Adresi : Dokuz Eylül Mahallesi, 309 Sokak Şehzade Apartmanı No:37 Kat:2 Daire:7 Gaziemir/İzmir

Yüzölçümü : 841 m2 (brüt 129.00 m², net 117.00 m² kullanım alanlı)

Arsa Payı : 1/9

İmar Durumu :Gaziemir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nün 8223 sayılı yazısında; Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre Emax=1.20,Ayrık nizam 3 katlı yapı adasına isabet etmektedir.Gaziemir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 11/03/2024 tarih 94646 sayılı yazısında '' bahse konu alan kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır.'' denilmektedir.

Kıymeti : 3.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : ihtiyadi tedbir: İzmir 20. Asliye Hukuk Mahkemesi 10/04/2023 tarih 2023/148 esas (Açıklama: Tapu iptali ve tescil satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davası nedeniyle 14/04/2023 tarih ve 5397 yevmiye,Diğer Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

