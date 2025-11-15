Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/903 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/903 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, KIZILÇULLU Mahalle/Köy, 548 Ada, 139 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm, 4 nolu mesken

Adresi : Güven Mahallesi 400 Sokak No=27 Daire=4, Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 199,00 m2

Arsa Payı : 6/46

İmar Durumu : İnşaat tarzı Bitişik nizam, 4 katlı, Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 13:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 13:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 13:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

