SULTANBEYLİ VERGİ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
VERGİ NUMARASI MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI ADRESİ VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ VERGİNİN
NEVİ		 CEZANIN
NEVİ		 TAKİP NO VERGİNİN
MİKTARI		 CEZANIN
MİKTARI
1740397165 AHMET HAKKI BİLİCİ ÇAMÇEŞME MAH. CAMİ BAHÇESİ SK. Kapı No:55 Daire No:2 Tel: PENDİK İSTANBUL 201506201506 15 3080 2024021614Ga30000011 0,00 TL 3.362.716,17 TL
6900271117 ALİ ÖZEV FATİH MAH. YAKACIK CAD. YILDIZ SİTESİ Kapı No:31A Daire No:17 Tel: SANCAKTEPE İSTANBUL 201506201506 15 3080 2024021614Ga80000029 0,00 TL 3.362.716,17 TL
Sultanbeyli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur

Basın No: ILN02335795 #ilan.gov.tr