İSTANBUL 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/444 Esas

KARAR NO : 2025/409

Davalı : ABİDİN AZAR (TC No:182*****334)

Davacı Hasan Nuray Yılmazer tarafından açılan Yönetim ve Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğünün Tespiti - Şirket Kuruluşunun Hükümsüzlüğünün Tespiti - Hisse Devir Sözleşmesinin Hükümsüzlüğünün Tespiti davasının dosya üzerinden yapılan incelemesi sonucunda Mahkememizin 25/06/2025 tarih ve 2025/444 Esas - 2025/409 Karar sayılı ilamı ile;

"1-Davanın Mahkememizin yetkisizliği nedeniyle HMK.'nın 114/1-ç ve 115/2 maddeleri gereğince usulden REDDİNE, Karar kesinleştiğinde ve kesinleşme tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde talep edilmesi halinde dosyanın yetkili BAKIRKÖY ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNEgönderilmesine,

2-Kararın kesinleşmesinden itibaren 2 hafta içerisinde dava dosyasının yetkili mahkemeye gönderilmesi talep edilmediği taktirde, resen HMK.nın 20.maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına ve aynı yasanın 331/2.maddesi gereğinceyargılama giderleri hakkında karar verilmesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize sunulacak veya gönderilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi." şeklinde karar verilmiştir.

Mahkememizin 25/06/2025 tarih ve 2025/444 Esas - 2025/409 Karar sayılı gerekçeli Kararının; adresiniz tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı tarafınıza ihtar olunur. 27/10/2025

Basın No: ILN02335362 #ilan.gov.tr