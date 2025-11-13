PODCAST CANLI YAYIN
YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Giriş Tarihi :14 Kasım 2025 , 00:04 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2025 , 00:05
YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ilan numarası :20251106-IHB-094352 -- 20251106-IHB-095002 Aşağıda adı ve soyadı(unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yenibosna Vergi Dairesi müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır.213 sayılı kanunun 105'inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yenibosna Vergi Dairesi müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri,taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri ;kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı ,riayet edilmediği taktirde anılan kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sıra no Vergi Kimlik No Ad Soyad / Unvan İhbarname Fiş No Vergilendirme Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza V. Kodu Ceza Tutarı Adres
1 1710288191 CENK BİLEK 2024092613QOA0000001 202001202012 0012 50.639,36 0,00 Sonnenallee 69 Berlin / ALMANYA
2 1710430812 HİLAL BİLEK 2024092613QOA0000002 202001202012 0012 50.639,36 0,00 Sonnenallee 69 Berlin / ALMANYA
3 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023111713QOB0000001 202001202001 0015 14.889,13 3080 44.667,39 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST
4 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023111713QOB0000002 202002202002 0015 50.872,69 3080 152.618,07 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST
5 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023111713QOB0000003 202003202003 0015 74.763,36 3080 224.290,08 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST
6 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023111713QOB0000004 202004202004 0015 60.541,87 3080 181.625,61 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST
7 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023111713QOB0000005 202005202005 0015 35.396,30 3080 106.188,90 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST
8 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023111713QOB0000006 202006202006 0015 13.692,12 3080 41.076,36 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST
9 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023111713QOB0000007 202007202007 0015 38.295,01 3080 114.885,03 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST
10 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023111713QOB0000008 202008202008 0015 17.943,89 3080 54.819,28 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST
11 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023111713QOB0000009 202009202009 0015 36.811,04 3080 111.420,73 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST
12 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023111713QOB0000010 202010202010 0015 32.701,12 3080 99.090,97 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST
13 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023111713QOB0000011 202011202011 0015 534.137,75 3080 1.603.400,86 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST
14 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023111713QOB0000012 202012202012 0015 639.601,28 3080 1.919.791,45 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST
15 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023111713QOB0000013 202001202003 0033 171.752,99 3080 515.258,97 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST
16 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023111713QOB0000014 202004202006 0033 133.992,57 3080 401.977,71 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST
17 2100376892 CİHANSAN İNŞT.NAK.OTO.RKLM.TEK.ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2023111713QOB0000015 202007202009 0033 113.727,70 3080 342.170,71 HÜRRİYET MAH. MAHMUTBEY CAD. 17 504 B.EVLER İST
18 2980030641 SADIK DİNÇER DİNÇ 2025101513QOF0000035 202010202012 0033 8.685,50 3080 26.056,50 Ç.ÇEŞME MAH ALADAĞ SK K2 1 B.EVLER İST
19 2980030641 SADIK DİNÇER DİNÇ 2025101513QOF0000049 202001202012 0010 29.964,99 3080 89.894,97 Ç.ÇEŞME MAH ALADAĞ SK K2 1 B.EVLER İST
20 8140796217 WORLD SEVEN PREFABRİK YAPI SAN.VE TİC LTD.ŞTİ. 2021111113QOH0000005 202001202012 0010 0,00 3080 64.956,18 SOĞANLIK YENİ MAH. FUATPAŞA SK. 12 20 KARTAL İST
21 9000934222 UZAY MATBAA PLASTİK KİMYA ÜRNL.SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. 2024022913QOI0000020 202010202012 0033 11.083,39 3080 33.250,17 Ç.ÇEŞME MAH. SÜLÜN SK. 10 3 B.EVLER İST
22 9000934222 UZAY MATBAA PLASTİK KİMYA ÜRNL.SAN VE TİC. LTD.ŞTİ. 2024022913QOI0000026 202001202012 0010 11.684,71 3080 35.054,13 Ç.ÇEŞME MAH. SÜLÜN SK. 10 3 B.EVLER İST

Basın No: ILN02333978 #ilan.gov.tr