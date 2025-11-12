İ L A N

T.C. YALOVA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/4 Tereke

SİNOP ili, AYANCIK ilçesi, AVDULLU mah/köy 11 Cilt, 34 Aile sıra no 47 sırada nüfusa kayıtlı 10/06/1962 doğumlu 25/03/2016 tarihinde vefat eden müteveffa BİRSEL SAYGINSOY'nun mirası mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden tereke defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan, Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen ne de terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

