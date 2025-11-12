T.C. TAVŞANLI SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

TAVŞANLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/23 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 53 Ada, 29 Parsel, Brüt 137 M² Alanlı 1. Kat 6 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm, Toplam 409,65 M2 Yüzölçümlü, 143/1800 Hisseli Taşınmaz.

Satışa konu daire binanın 1. katında konumlu, bina girişine göre sağ tarafta konumlu, Şekerlik Caddesi ve Arka Bahçe cepheli 6nolu bağımsız bölüm meskendir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre ve mahallen yaklaşık brüt 137 m2 kullanım alanlı olup 2 oda, salon, mutfak, giriş holü, antre ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın oda hacimlerinden 1 tanesi karanlık oda olup ışıklık üzerinden havalandırması sağlanmaktadır.

Adresi : Kavaklı Mahallesi Tavşanlı / KÜTAHYA

Yüzölçümü : 409,65 m2

Arsa Payı : 143/1800

İmar Durumu :Tavşanlı Belediyesi sınırları içerisinde, 20.12.2023 tarih ve 122 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanıp 22.12.2023 tarihinde askıya çıkarılan UİP-431039467 ve NİP-431039469 planişlem numaralı İlave veRevizyonİmarPlanındaBitişikNizamBodrum+4katamüsaadeliTİCK (Ticaret-Konut) alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:24

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

