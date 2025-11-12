T.C.

DEVELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No:2025/590

Davacı vekili Av. Meltem Bıçakcı tarafından mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında Abdullah Tamer ve Tsvetananıkolaeve'den olma, 2011 doğumlu, Anton Sergen Uçar'a 19/11/2025 günü saat 11:00'da duruşması olduğu, dava dilekçesinin tebliginden itibaren H.M.K.'nun 129. Maddesindeki bütün unsurları içeren ve dava dilekçesindeki iddialara karşı savunmalarını cevap dilekçesi ile delil listesini sunmak üzere 2 haftalık kesin süre verildiği, bu süre içerisinde delil listesinin sunulmaması durumunda H.M.K.'nun 94/son maddesi uyarınca delil bildirme hakkından feragat etmiş sayılacakları ilan olunur.

Basın No: ILN02332004 #ilan.gov.tr