T.C. BAKIRKÖY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2024/812

KARAR NO : 2025/631

DAVALI :ABDURREZZAK BİLEN-142*****732 TC kimlik nolu, Mahmut ve Asiye oğlu, 01/06/1985 doğumlu

DOSYADA MEVCUT ADRESİ : Fevzi Çakmak Mah. 2033. Sok. No:7B Bağcılar/İSTANBUL

Davacı , LEYLA BİLEN ile Davalı, ABDURREZZAK BİLEN arasında görülmekte olan Boşanma davasının yapılan 09/10/2025 tarihli yargılaması sonunda;

Davanın kabulü ile;

Siirt ili, Merkez ilçesi, Tuzlukuyusu mah. Cilt no:* hane no:* bsn * da nüfusa kayıtlı, 244*****800 TC kimlik no lu, Fadıl ve Sehliye kızı, 01/01/1988 doğumlu, Davacı LEYLA BİLEN (GÜNEŞ) ile aynı yer bsn * de nüfusa kayıtlı, 142*****732 TC kimlik nolu, Mahmut ve Asiye oğlu, 01/06/1985 doğumlu, davalı ABDURREZZAK BİLEN'in TMK 166/1-2 mad. Gereğince boşanmalarına,

Tarafların müşterek çocukları 17/12/2208 doğumlu Rabia , 30/07/2012 doğumlu, Muhammed Davut ve 30/04/2014 doğumlu, Mahmut Bilen'in velayetlerinin davacıya tevdiine,

Velayetleri davacıya tevdii edilen müşterek çocuklar ile davalı arasında her ayın ikinci ve dördüncü cumartesi günü saat 10.00 - 15:00 arası, dini bayramların ikinci günü saat 10.00 - 15:00 arasısürekli olmak üzere KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNE,

Hüküm altına alınan kişisel ilişkiye uyulmaması halinde velayetin değiştirilmesine karar verilebileceği husunun velayet verilen anneye ihtarına, kişisel ilişki sonucunda çocuğun velayet sahibi anneye tesliminde zorluk çıkartılması halinde kişisel ilişkinin sınırlandırabileceği yada kaldırabileceği hususunun babaya ihtarına,

TMK'nun velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4.maddesi uyarınca işlem yapılmasına yer olmadığına, velayet tevdii edilen anneye çocuklar adına taşınır yada taşınmaz mal edeme olduğunda mahkemeye bildirmesi hususunda ihtarat yapılmasına(ihtarat yapıldı)

Davacının yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası taleplerinin feragat nedeni ile reddine,

Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden davanın başındaalınmayan B+P harcı toplamı 1230,80 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Talep olmadığından davacı lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Suç üstü ödeneğinden yapılan 10 tebligat gideri 1.640 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

Adresi tespit edilemeyen davalı ABDURREZZAK BİLEN'e iş bu ilantarihinden itibaren 7 günsonratebliğ yapılmış sayılacağı ve bundan sonra 2 hafta içinde karar istinaf edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ABDURREZZAK BİLEN'e ilanen tebliğ olunur. 11/11/2025

Basın No: ILN02333417 #ilan.gov.tr