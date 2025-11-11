İ L A N

T.C.

MENEMEN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/415 Esas

Mahkememizde görülmekte olan MÜSLİM AK 'a ait mirasçılık belgesi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Müteveffa MÜSLİM AK 'ın mirasçılarından FETHİYE AK' ın mirasçılarının yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, İzmir İli, Menemen İlçesi, Kesik Mah. Cilt: 26, Hane no: 122, BSN: 7' de Nüfusa kayıtlı Mustafa ve Azime kızı, 01/07/1909 doğumlu, 449*****442 TC Kimlik nolu, FETHİYE AK' ın mirasçısı olduğunu iddia eden kimselerin gelecek celsede hazır olmaları ve beyanda bulunmaları hususu ilanen tebliğ olunur. Duruşma Günü: 16/01/2026 günü saat:13:30'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K. 147/2. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.07/11/2025

