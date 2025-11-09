T.C.

NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2018/86 Esas

Davacılar NEDİM DEMİREL, TAYFUN DEMİREL ile Davalılar ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Karaköy mahallesi 3512 parsel sayılı taşınmazın 1950'li yıllarda tapulama çalışmaları sırasında tescil harici ''taşlık'' olarak bırakıldığı davacıların yoğun emek ve para harcayarak imar ve ihya ile kuru tarım arazisi haline getirdikleri eklemeli zilyetlikleri aralıksız ve nizasız 25-30 yılı aşkın süreden devam ettiği iddiası ile kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yoluyla kazanma koşulları gerçekleşmiş olduğundan tapu kaydının iptali ile davacılar adına tescil talep edilmiş olup;Dosyada alınan Bilirkişi Raporunda özetle; 1946, 1971, 1983 ve 1998 yıllarında çekilmiş hava fotoğrafları ve ayrıca tarafımızca temin edilen güncel ortofoto uydu görüntüsünün yorumlanması sonucunda 1998 yılı hava fotoğrafında tarımsal faaliyet yapıldığı, 2019 yıllarında çekilmiş hava fotoğraflarında tamamının, sürülmüş, nadasa bırakılmış diğer bir ifadeyle tarımsal faaliyet yapılmış bir yer olduğu, keşif esnasında gösterilen ve hazırlanan ekli kadastral plandaki gibi sabit sınırların arazi üzerinde mevcut olduğu, 2014 yılı memleket haritasında tamamının, herhangi bir orman ya da bitki örtüsü ihtiva etmeyen açık alana isabet ettiği bildirilmiş olup;

TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21/04/2025

