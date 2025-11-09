İ L A N

T.C.

MENDERES 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/280 Esas 06/11/2025

Kasten yaralama suçundan sanık Nazım ÖZPOLAT hakkında açılan kamu davası gereği;

Aşağıda isim ve adresi yazılı sanık Nazım ÖZPOLAT'ınher türlü aramaya rağmen tebliğe elverişli adresine ulaşılamaması ve MERNİS sisteminde adres kaydı bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

1-Sanık Nazım Özpolat'ın müştekiye karşı "basit yaralama" suçunu işlediği sabit görülmekle kesinlik kazanan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesinin birinci fıkrası gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastının derecesi ile güttüğü amaç ve saik ile mağdurda meydana gelen yaralamanın niteliği göz önüne alındığında asgari hadden ve seçimlik cezalardan hapis cezası seçilerek sanığın 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın atılı suçu silahtan sayılan bıçak ile işlediği anlaşıldığından TCK.nun86/3-e maddesi gereğince sanığa verilen cezadan takdiren ½ oranında artırım yapılarak sanığın 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Taraflar arasında yaşanan kavgada ilk haksız hareketin sanıktan kaynaklandığı anlaşıldığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nın 29/1 maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

4-Sanığın geçmiş hali ile suç işleme hususundaki eğilimi gözetilerek hakkında TCK.nun 62/1. maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

5-Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı ve 15.04.2020 gün ve 31100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi de gözetilerek sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkralarının uygulanmasına,

6-Sanığın yeniden suç işlemeyeceğine dair mahkememizde olumlu kanaat oluşmaması nedeniyle sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nın 51/1 maddesi uyarınca ERTELENMESİNE ve 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA,

7-Sanığın göz altında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. Maddesi uyarınca cezadan MAHSUBUNA,

8-Yargılama nedeniyle resen yapılan 3 adet davetiye gideri 630,00 TL ile ATK rapor gideri 1.000,00 TL olmak üzere toplam 1.630,00 TL'nin CMK.nun 325/1 maddesi uyarınca sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine hususu karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

SANIK :

NAZIM ÖZPOLAT- Aytekin ve Zeynep oğlu, 02/01/2006 Menderes doğumlu, İzmir, Torbalı, Çaybaşı mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:10769587834

