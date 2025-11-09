T.C.

ILGIN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/221 Esas

İLAN

DAVACI : TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

DAVALI : ÖZGÜR SADETAŞ - 57013175942

DAVA KONUSU : Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şuyu )

Davacı vekili Av. Özlem Balıkdere tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptının mernis adresinize tebligat çıkarılması talep edilmiş olup, UYAP'ta kayıtlı adreslerinize tebligat yapıldığı ancak tarafınıza ulaşılamaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Davacı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi vekili Av. Özlem Balıkdere tarafından 27/03/2024 tarihli dava dilekçesi ile aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında, dava konusu olan Konya İli, Ilgın İlçesi, Çuvuşçu Mahallesi, 2430 - 2428 parsel - 176 ada 14 parsel sayılı taşınmazdaki hissedarlığın satış suretiyle giderilmesine, satış bedelinin hisseleri oranında taraflara ödenmesine, borçlu Özgür Sadetaş'ın hissesinden alacağının bloke edilerek ilgili icra dosyasına ödenmesini talep ettikleri anlaşılmakla işbu davaya tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçesi ibraz edebileceğiniz,

2-Durusma Günü: 13/01/2026 günü saat: 09:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, ayrıca muvafakatiniz olmadan tahkikat aşamasına geçilebileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02330649 #ilan.gov.tr