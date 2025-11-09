T.C. GÖLBAŞI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. GÖLBAŞI( ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/108 Esas

İLGİLİ : Fazilet Çolakyeter - Mulla Memet ve Hadice kızı, 01/04/1937 Gölbaşı/Adıyaman d.lu.

Mahkememizde açılan Nüfus (Ölüm Kaydının İptali İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış olup, davaname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/12/2025 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

