T.C. ÇİVRİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/267 Esas sayılı dosyası KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından mahkememizin;

2025/267 Esas sayılı dosyasından davalılar ALİ KISA, ARİFE AYDIN, ARİFE KISA, ARİFİYE YILDIRIM, AYŞE AYDIN, AYŞE HORASAN, EMİNE BİLGİN, ESMA DELİGÖZ, ESRA AYVAZ, FATMA AYDIN, FATMA KARAKUZU, GÜLSÜM KISA, HANIM AYŞE EROĞLU, HASAN HÜSEYİN KISA, HATİCE AKYAY, HATİCE KISA, HATİCE TUĞRUL, HAVVA KISA, HİMMET AYDIN, İBRAHİM KISA, İLKNUR YÜKSELTÜRK, MEHMET AYDIN, MEHMET AYDIN, MEHMET AYDIN, MUSTAFA AYDIN, MUSTAFA AYDIN, SERKAN AYDIN, SÜLEYMAN AYDIN, SÜLEYMAN AYDIN, ŞENGÜL AŞKAR, UĞUR AYDIN, ÜMMÜHAN SOYSAL, YAŞAR AYDIN aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, İmrallı mahallesi 177 ada 83parsel sayılı taşınmazın 14840.49 m² lik kısmında kamulaştırma kararı verildiği.

Kamulaştırmayı yapan kurumun Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı olduğu,

Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA,yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Çivril Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

