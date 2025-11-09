PODCAST CANLI YAYIN
Giriş Tarihi :10 Kasım 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2025, 00:08

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ DEFTERDARLIĞI

MARMARAEREĞLİSİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLANEN TEBLİĞ

VERGİ/ T.C. NO

ADI SOYADI/ ÜNVANI

ADRESİ

DÖNEMİ

VERGİ TÜRÜ

ANA TAKİP DOSYA NO

TUTARI (TL)

4850549058

MUAMMER KABATAŞ

Kayıt Bulunamadı.

01 / 2020 - 12 / 2020

0010

2025101666x450000015

30680,53

4850549058

MUAMMER KABATAŞ

Kayıt Bulunamadı.

01 / 2021 - 12 / 2021

0010

2025101666x450000016

260588,78

4850549058

MUAMMER KABATAŞ

Kayıt Bulunamadı.

02 / 2021 - 02 / 2021

0015

2025101666x450000017

7073195,37

Yukarıda isimleri yazılı mükelleflerin bilinen adreslerine posta ile tebliğ yapılamamıştır. İlan tarihinden itibaren bir ay içinde Bahçelievler Mah. Atatürk Blv. No:53 Kat:2 Marmaraereğlisi/ Tekirdağ adresinde bulunan vergi dairemize bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veya taahhütlü mektup ve telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde, süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ay içinde dairemize başvurmayan veya adreslerini bildirmeyenlere bu sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, V.U.K.' nun 105. ve 106. maddelerine göre ilan olunur.

Basın No: ILN02330948 #ilan.gov.tr