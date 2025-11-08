T.C. İSTANBUL 32. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/129 Esas

1. GAİPLİK İLANI

İstanbul ili, Sarıyer İlçesi, Rumelihisarı Mahallesinde bulunan 83 ada, 3 parsel sayılı, 321,24m2 yüz ölçümlü "kuyulu ve Bahçeli Ahşap Ahır" vasıflı Haremeyn Mülhak Boğaz Kesen Hisarından Nalbur Mehmet Efendi Vakfından İcareli taşınmazın 30/60 hisse maliki Yusuf Ziya Paşa'nın uzun senelerden beri gaip olduğu, kendilerinden halen haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaibi bilenlerin, tanıyanların, gaip hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde Mahkememiz'in 2025/129 E. Sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaip hayatta ise adresinin, İstanbul 32. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bildirilmesi duruşma günü olan 28/04/2026 günü saat 09:38'de İstanbul 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilan olunur. 05.11.2025

Basın No: ILN02330482 #ilan.gov.tr