İLAN
T.C. TORUL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2025/40 Esas
DAVALILAR YALÇIN GÜNDÜZ - 65275219816
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce davalının adresinin boş olduğu, yapılan araştırmalar neticesinde adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla;dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
