T.C. TORUL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi :08 Kasım 2025 , 00:00 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2025 , 00:02
İLAN
T.C. TORUL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/40 Esas
DAVALILAR YALÇIN GÜNDÜZ - 65275219816
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce davalının adresinin boş olduğu, yapılan araştırmalar neticesinde adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla;dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02329670 #ilan.gov.tr