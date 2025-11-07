İLAN

T.C. TORUL SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/40 Esas

DAVALILAR YALÇIN GÜNDÜZ - 65275219816

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce davalının adresinin boş olduğu, yapılan araştırmalar neticesinde adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla;dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

