T.C.

BURSA

38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN





DOSYA NO : 2022/742 Esas

KARAR NO : 2025/395

Şantaj suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23.06.2025 tarihli ilamı ile TCK'nun 107/2 delaletiyle 107/1 maddesi gereğince maddesi gereğince, 2. kez mükerrirlere özgü infaz rejimine tabi tutulmasına (TCK 58/7), velayet hak.vesayet veya kayyımlık hizm. men (altsoy) (TCK 53/1-c), infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (TCK 53/1-a,d,e), 1 Yıl Hapis ve 150,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılan Ayhan ve Hanife oğlu, 10.03.1986 doğumlu, Aybastı doğumlu HAKAN TOK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 HAFTA içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile, başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yada yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak veya bulunduğu Ceza Evi Müdürlüğüne müracaat sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF kanun yolu açık olduğu, belirtilen süre içerisinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği,

İlanen tebliğ olunur.

