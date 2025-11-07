TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKANLIĞI

|
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU II. TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİGAT
|SIRA NO
|ADI SOYADI/UNVANI
|EVRAKIN TÜRÜ
|AÇIKLAMA
|DOSYA NO
|TEBLİGATA KONU ALACAK TUTARI (TL)
|ADRES
|1
|MD HOLDİNG AŞ
|20.01.2025 TARİHLİ VE 117349 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBU
|AMME ALACAĞI
|2003/04
|1.669.047,63
|Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A-Blok No:1 Kat:2 D:8 Zincirlikuyu/İSTANBUL
|2
|MD HOLDİNG AŞ
|28.01.2025 TARİHLİ VE 117715 SAYILI ÖDEME EMRİ
|AMME ALACAĞI
|2003/04
|133.392,71
|Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A-Blok No:1 Kat:2 D:8 Zincirlikuyu/İSTANBUL
|3
|MD HOLDİNG AŞ
|28.01.2025 TARİHLİ VE 117709 SAYILI ÖDEME EMRİ
|AMME ALACAĞI
|2003/04
|108.536,64
|Kore Şehitleri Cad. Yonca Apt. A-Blok No:1 Kat:2 D:8 Zincirlikuyu/İSTANBUL
|4
|OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET AŞ
|20.01.2025 TARİHLİ VE 117338 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBU
|AMME ALACAĞI
|2003/04
|1.669.047,63
|Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
|5
|OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET AŞ
|28.01.2025 TARİHLİ VE 117680 SAYILI ÖDEME EMRİ
|AMME ALACAĞI
|2003/04
|133.392,71
|Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
|6
|OTOMOBİLCİLİK VE TİCARET AŞ
|28.01.2025 TARİHLİ VE 117677 SAYILI ÖDEME EMRİ
|AMME ALACAĞI
|2003/04
|108.536,64
|Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
|7
|ERDEM DIŞ TİCARET AŞ
|20.01.2025 TARİHLİ VE 117346 SAYILI ÖDEMEYE ÇAĞRI MEKTUBU
|AMME ALACAĞI
|2003/04
|1.669.047,63
|Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
|8
|ERDEM DIŞ TİCARET AŞ
|28.01.2025 TARİHLİ VE 117753 SAYILI ÖDEME EMRİ
|AMME ALACAĞI
|2003/04
|133.392,71
|Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
|9
|ERDEM DIŞ TİCARET AŞ
|28.01.2025 TARİHLİ VE 117752 SAYILI ÖDEME EMRİ
|AMME ALACAĞI
|2003/04
|108.536,64
|Büyükdere Cad. Nevtron İş Hanı No:119 Kat:5 Gayrettepe/İSTANBUL
|10
|MEHMET TAYFUN OKVAY
|13.06.2022 TARİHLİ VE 46569 SAYILI ÖDEME EMRİ
|AMME ALACAĞI
|2003/04
|261.096,42
|Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şelale Sk. No:13/D D:58 Başakşehir /İSTANBUL
|11
|MEHMET TAYFUN OKVAY
|08.06.2022 TARİHLİ VE 45701 SAYILI ÖDEME EMRİ
|AMME ALACAĞI
|2003/04
|1.043.587,67
|Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şelale Sk. No:13/D D:58 Başakşehir /İSTANBUL
|12
|MEHMET TAYFUN OKVAY
|03.04.2023 TARİHLİ VE 71269 SAYILI ÖDEME EMRİ
|AMME ALACAĞI
|2003/04
|108.536,64
|Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şelale Sk. No:13/D D:58 Başakşehir /İSTANBUL
|13
|MEHMET TAYFUN OKVAY
|03.04.2023 TARİHLİ VE 71278 SAYILI ÖDEME EMRİ
|AMME ALACAĞI
|2003/04
|835.363,30
|Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şelale Sk. No:13/D D:58 Başakşehir /İSTANBUL
|14
|MEHMET TAYFUN OKVAY
|28.01.2025 TARİHLİ VE 117765 SAYILI ÖDEME EMRİ
|AMME ALACAĞI
|2003/04
|133.392,71
|Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Şelale Sk. No:13/D D:58 Başakşehir /İSTANBUL
|Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu borçlularına ait olup yukarıda ad-soyad ve unvanı yazılı borçluların adına tanzim olunan ödemeye çağrı mektupları ve ödeme emirleri borçluların bilinen adresinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup vb. şekilde açık adresini bildirmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ay sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
