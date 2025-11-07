TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKANLIĞI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu borçlularına ait olup yukarıda ad-soyad ve unvanı yazılı borçluların adına tanzim olunan ödemeye çağrı mektupları ve ödeme emirleri borçluların bilinen adresinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106. maddelerine istinaden ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veya taahhütlü mektup vb. şekilde açık adresini bildirmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ay sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.