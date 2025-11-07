PODCAST CANLI YAYIN
BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik No
Ad-Soyad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu
Ceza Tutarı
0070611117 NISANE ADIGOZALOVA . . Kapı No:. Daire No:. Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE 01/2019-12/2019 12 12 20201119/66-AsT/0000205 20201016/14-Atl/0001505 80.833,75 0,00
0080835233 AE ÇELİK BRANDA VE YAPI MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ARAP CAMİ MAH/SEMT YEMENİCİLER CAD. Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5334518537 BEYOĞLU İSTANBUL 10/2017-12/2017 33 3080 20240912/66-AsT/0000127 20240912/14-Atl/0000687 0,00 224.593,79
0080835233 AE ÇELİK BRANDA VE YAPI MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ARAP CAMİ MAH/SEMT YEMENİCİLER CAD. Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5334518537 BEYOĞLU İSTANBUL 12/2017-12/2017 15 3080 20240912/66-AsT/0000127 20240912/14-Atl/0000695 0,00 86.832,54
0080835233 AE ÇELİK BRANDA VE YAPI MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ARAP CAMİ MAH/SEMT YEMENİCİLER CAD. Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5334518537 BEYOĞLU İSTANBUL 11/2017-11/2017 15 3080 20240912/66-AsT/0000127 20240912/14-Atl/0000692 0,00 62.463,20
0080835233 AE ÇELİK BRANDA VE YAPI MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ARAP CAMİ MAH/SEMT YEMENİCİLER CAD. Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5334518537 BEYOĞLU İSTANBUL 10/2017-10/2017 15 3080 20240912/66-AsT/0000127 20240912/14-Atl/0000689 0,00 52.838,69
0080835233 AE ÇELİK BRANDA VE YAPI MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ARAP CAMİ MAH/SEMT YEMENİCİLER CAD. Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5334518537 BEYOĞLU İSTANBUL 08/2016-08/2016 15 3080 20240912/66-AsT/0000127 20240912/14-Atl/0000691 0,00 30.847,37
0150052784 ŞABAN AKBAŞ ŞEHİT MUHTAR MAH. KERESTECİ RECEP SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 01/2020-01/2020 15 15 20200312/66-AsT/0000281 20200312/14-Atl/0002803 27.013,52 0,00
0150188529 YAŞAR AKBAŞ BAHÇEKÖY YENİ MAH. ORMAN SK. AKIN SITESI EVLERI Kapı No:18E Daire No:4 Tel: SARIYER İSTANBUL 01/2020-01/2020 15 15 20250107/66-AsT/0000003 20250107/14-Atl/0000021 50.704,63 0,00
0150188529 YAŞAR AKBAŞ BAHÇEKÖY YENİ MAH. ORMAN SK. AKIN SITESI EVLERI Kapı No:18E Daire No:4 Tel: SARIYER İSTANBUL 12/2019-12/2019 15 15 20250107/66-AsT/0000003 20250107/14-Atl/0000023 50.075,75 0,00
0150188529 YAŞAR AKBAŞ BAHÇEKÖY YENİ MAH. ORMAN SK. AKIN SITESI EVLERI Kapı No:18E Daire No:4 Tel: SARIYER İSTANBUL 12/2019-12/2019 3 3 20250107/66-AsT/0000003 20250107/14-Atl/0000022 45.580,90 0,00
0150188529 YAŞAR AKBAŞ BAHÇEKÖY YENİ MAH. ORMAN SK. AKIN SITESI EVLERI Kapı No:18E Daire No:4 Tel: SARIYER İSTANBUL 01/2020-01/2020 3 3 20250107/66-AsT/0000003 20250107/14-Atl/0000020 24.486,96 0,00
0430374300 AKYAKA ELEKTRİK ELEKTRONİK PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE EMEKYEMEZ MAH/SEMT SARI ZEYBEK SK. KACAYAŞ İŞ HANI Kapı No:9 Daire No:12 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 01/2017-12/2017 10 3080 20200312/66-AsT/0000482 20200312/14-Atl/0001383 0,00 85.773,48
0430374300 AKYAKA ELEKTRİK ELEKTRONİK PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE EMEKYEMEZ MAH/SEMT SARI ZEYBEK SK. KACAYAŞ İŞ HANI Kapı No:9 Daire No:12 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 07/2017-09/2017 33 3080 20200312/66-AsT/0000482 20200312/14-Atl/0001373 0,00 42.458,19
0430374300 AKYAKA ELEKTRİK ELEKTRONİK PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE EMEKYEMEZ MAH/SEMT SARI ZEYBEK SK. KACAYAŞ İŞ HANI Kapı No:9 Daire No:12 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 04/2017-06/2017 33 3080 20200312/66-AsT/0000482 20200312/14-Atl/0001354 0,00 35.754,45
0430374300 AKYAKA ELEKTRİK ELEKTRONİK PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE EMEKYEMEZ MAH/SEMT SARI ZEYBEK SK. KACAYAŞ İŞ HANI Kapı No:9 Daire No:12 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 01/2017-12/2017 10 10 20200312/66-AsT/0000482 20200312/14-Atl/0001383 28.591,16 0,00
0640174140 RECEP ALTINÖZ İHSANİYE MAH. İHSANİYE SK. I.HAKKIOĞLU TURGUT Kapı No:4-6/3 Daire No:5 Tel: BANDIRMA BALIKESİR 01/2014-12/2014 10 3080 20240613/66-AsT/0000010 20240613/14-Atl/0000120 0,00 44.859,08
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 01/2019-12/2019 10 10 20240725/66-AsT/0000003 20240725/14-Atl/0000099 435.052,04 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 03/2020-03/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000039 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000009 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 03/2020-03/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000022 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 05/2020-05/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000020 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 03/2020-03/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000026 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 03/2020-03/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000035 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000052 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000028 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000033 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000015 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000017 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000031 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 05/2020-05/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000045 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000014 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 05/2020-05/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000048 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 05/2020-05/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000043 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 05/2020-05/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000019 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000012 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 02/2020-02/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000041 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 05/2020-05/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000057 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000005 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000010 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 03/2020-03/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000024 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 02/2020-02/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000038 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000007 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 05/2020-05/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000055 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000023 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000008 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000051 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 03/2020-03/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000036 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 03/2020-03/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000027 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 03/2020-03/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000021 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 02/2020-02/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000034 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 05/2020-05/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000059 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 03/2020-03/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000032 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 02/2020-02/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000029 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 05/2020-05/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000047 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 05/2020-05/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000046 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000016 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000030 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 05/2020-05/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000018 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 05/2020-05/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000044 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 03/2020-03/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000013 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 05/2020-05/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000049 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 05/2020-05/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000058 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000004 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 03/2020-03/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000042 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 02/2020-02/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000011 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000025 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000037 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 05/2020-05/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000056 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 04/2020-04/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000006 25.881,00 0,00
0890043117 MEHMET ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 03/2020-03/2020 9313 9313 20240813/66-AsT/0000002 20240813/14-Atl/0000040 25.881,00 0,00
0890486884 SELÇUK ASLANBABA TELLİDERE MAH. 72193 SK. VILLAGÜL SITESI C BLOK Kapı No:5/3 Daire No:11 Tel: SEYHAN ADANA 01/2019-12/2019 10 10 20250418/66-AsT/0000017 20250418/14-Atl/0000518 65.257,81 0,00
0890651425 YUSUF SEÇKİN ASLANBABA YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA 01/2019-12/2019 10 10 20250418/66-AsT/0000021 20250418/14-Atl/0000627 65.257,81 0,00
Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN02329002 #ilan.gov.tr