BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik No
Ad-Soyad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu
Ceza Tutarı
|0070611117
|NISANE ADIGOZALOVA
|. . Kapı No:. Daire No:. Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE
|01/2019-12/2019
|12
|12
|20201119/66-AsT/0000205
|20201016/14-Atl/0001505
|80.833,75
|0,00
|0080835233
|AE ÇELİK BRANDA VE YAPI MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|ARAP CAMİ MAH/SEMT YEMENİCİLER CAD. Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5334518537 BEYOĞLU İSTANBUL
|10/2017-12/2017
|33
|3080
|20240912/66-AsT/0000127
|20240912/14-Atl/0000687
|0,00
|224.593,79
|0080835233
|AE ÇELİK BRANDA VE YAPI MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|ARAP CAMİ MAH/SEMT YEMENİCİLER CAD. Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5334518537 BEYOĞLU İSTANBUL
|12/2017-12/2017
|15
|3080
|20240912/66-AsT/0000127
|20240912/14-Atl/0000695
|0,00
|86.832,54
|0080835233
|AE ÇELİK BRANDA VE YAPI MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|ARAP CAMİ MAH/SEMT YEMENİCİLER CAD. Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5334518537 BEYOĞLU İSTANBUL
|11/2017-11/2017
|15
|3080
|20240912/66-AsT/0000127
|20240912/14-Atl/0000692
|0,00
|62.463,20
|0080835233
|AE ÇELİK BRANDA VE YAPI MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|ARAP CAMİ MAH/SEMT YEMENİCİLER CAD. Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5334518537 BEYOĞLU İSTANBUL
|10/2017-10/2017
|15
|3080
|20240912/66-AsT/0000127
|20240912/14-Atl/0000689
|0,00
|52.838,69
|0080835233
|AE ÇELİK BRANDA VE YAPI MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|ARAP CAMİ MAH/SEMT YEMENİCİLER CAD. Kapı No:35 Daire No:1 Tel:5334518537 BEYOĞLU İSTANBUL
|08/2016-08/2016
|15
|3080
|20240912/66-AsT/0000127
|20240912/14-Atl/0000691
|0,00
|30.847,37
|0150052784
|ŞABAN AKBAŞ
|ŞEHİT MUHTAR MAH. KERESTECİ RECEP SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|01/2020-01/2020
|15
|15
|20200312/66-AsT/0000281
|20200312/14-Atl/0002803
|27.013,52
|0,00
|0150188529
|YAŞAR AKBAŞ
|BAHÇEKÖY YENİ MAH. ORMAN SK. AKIN SITESI EVLERI Kapı No:18E Daire No:4 Tel: SARIYER İSTANBUL
|01/2020-01/2020
|15
|15
|20250107/66-AsT/0000003
|20250107/14-Atl/0000021
|50.704,63
|0,00
|0150188529
|YAŞAR AKBAŞ
|BAHÇEKÖY YENİ MAH. ORMAN SK. AKIN SITESI EVLERI Kapı No:18E Daire No:4 Tel: SARIYER İSTANBUL
|12/2019-12/2019
|15
|15
|20250107/66-AsT/0000003
|20250107/14-Atl/0000023
|50.075,75
|0,00
|0150188529
|YAŞAR AKBAŞ
|BAHÇEKÖY YENİ MAH. ORMAN SK. AKIN SITESI EVLERI Kapı No:18E Daire No:4 Tel: SARIYER İSTANBUL
|12/2019-12/2019
|3
|3
|20250107/66-AsT/0000003
|20250107/14-Atl/0000022
|45.580,90
|0,00
|0150188529
|YAŞAR AKBAŞ
|BAHÇEKÖY YENİ MAH. ORMAN SK. AKIN SITESI EVLERI Kapı No:18E Daire No:4 Tel: SARIYER İSTANBUL
|01/2020-01/2020
|3
|3
|20250107/66-AsT/0000003
|20250107/14-Atl/0000020
|24.486,96
|0,00
|0430374300
|AKYAKA ELEKTRİK ELEKTRONİK PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE
|EMEKYEMEZ MAH/SEMT SARI ZEYBEK SK. KACAYAŞ İŞ HANI Kapı No:9 Daire No:12 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|10
|3080
|20200312/66-AsT/0000482
|20200312/14-Atl/0001383
|0,00
|85.773,48
|0430374300
|AKYAKA ELEKTRİK ELEKTRONİK PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE
|EMEKYEMEZ MAH/SEMT SARI ZEYBEK SK. KACAYAŞ İŞ HANI Kapı No:9 Daire No:12 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|07/2017-09/2017
|33
|3080
|20200312/66-AsT/0000482
|20200312/14-Atl/0001373
|0,00
|42.458,19
|0430374300
|AKYAKA ELEKTRİK ELEKTRONİK PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE
|EMEKYEMEZ MAH/SEMT SARI ZEYBEK SK. KACAYAŞ İŞ HANI Kapı No:9 Daire No:12 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|04/2017-06/2017
|33
|3080
|20200312/66-AsT/0000482
|20200312/14-Atl/0001354
|0,00
|35.754,45
|0430374300
|AKYAKA ELEKTRİK ELEKTRONİK PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE
|EMEKYEMEZ MAH/SEMT SARI ZEYBEK SK. KACAYAŞ İŞ HANI Kapı No:9 Daire No:12 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
|01/2017-12/2017
|10
|10
|20200312/66-AsT/0000482
|20200312/14-Atl/0001383
|28.591,16
|0,00
|0640174140
|RECEP ALTINÖZ
|İHSANİYE MAH. İHSANİYE SK. I.HAKKIOĞLU TURGUT Kapı No:4-6/3 Daire No:5 Tel: BANDIRMA BALIKESİR
|01/2014-12/2014
|10
|3080
|20240613/66-AsT/0000010
|20240613/14-Atl/0000120
|0,00
|44.859,08
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|01/2019-12/2019
|10
|10
|20240725/66-AsT/0000003
|20240725/14-Atl/0000099
|435.052,04
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|03/2020-03/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000039
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000009
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|03/2020-03/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000022
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|05/2020-05/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000020
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|03/2020-03/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000026
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|03/2020-03/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000035
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000052
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000028
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000033
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000015
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000017
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000031
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|05/2020-05/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000045
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000014
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|05/2020-05/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000048
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|05/2020-05/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000043
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|05/2020-05/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000019
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000012
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|02/2020-02/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000041
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|05/2020-05/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000057
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000005
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000010
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|03/2020-03/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000024
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|02/2020-02/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000038
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000007
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|05/2020-05/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000055
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000023
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000008
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000051
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|03/2020-03/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000036
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|03/2020-03/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000027
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|03/2020-03/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000021
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|02/2020-02/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000034
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|05/2020-05/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000059
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|03/2020-03/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000032
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|02/2020-02/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000029
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|05/2020-05/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000047
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|05/2020-05/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000046
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000016
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000030
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|05/2020-05/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000018
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|05/2020-05/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000044
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|03/2020-03/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000013
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|05/2020-05/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000049
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|05/2020-05/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000058
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000004
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|03/2020-03/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000042
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|02/2020-02/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000011
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000025
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000037
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|05/2020-05/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000056
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|04/2020-04/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000006
|25.881,00
|0,00
|0890043117
|MEHMET ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|03/2020-03/2020
|9313
|9313
|20240813/66-AsT/0000002
|20240813/14-Atl/0000040
|25.881,00
|0,00
|0890486884
|SELÇUK ASLANBABA
|TELLİDERE MAH. 72193 SK. VILLAGÜL SITESI C BLOK Kapı No:5/3 Daire No:11 Tel: SEYHAN ADANA
|01/2019-12/2019
|10
|10
|20250418/66-AsT/0000017
|20250418/14-Atl/0000518
|65.257,81
|0,00
|0890651425
|YUSUF SEÇKİN ASLANBABA
|YEŞİLOBA MAH. 46210 SK. Kapı No:3 Daire No:YOK Tel: SEYHAN ADANA
|01/2019-12/2019
|10
|10
|20250418/66-AsT/0000021
|20250418/14-Atl/0000627
|65.257,81
|0,00
|Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN02329002 #ilan.gov.tr