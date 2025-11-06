T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*
2025/18501 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/18501 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
TL
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.350.000,00
|1
|Taşıt
|
34ETR587 plakalı, 2021 model, peugeot marka, peugeot - otomobil u 008active1.2 puretech 130 hp tipli, vr3ushnssmj902037 şasi no'lu , yakıt tipi benzin, vites tipi otomatik, rengi beyaz, yukarıda trafik tescil kaydında özellikleri belirtilen araç üzerinde yapılan fiziki incelemede; aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın ön ve arka tamponlar ile sağ ayak basma demirinde sürtünme izleri olduğu, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığından, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.), aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, koltuklarında kullanımdan dolayı kirlenmelerin, yıpranmaların olduğu tespit edildi. aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Tuna&Sahil Yediemin Otoparkı Piri Reis Cad. No: 30 Maltepe/İSTANBUL adresindedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:53
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:53
03/11/2025 (İİK m.114/4)
