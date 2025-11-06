PODCAST CANLI YAYIN
SİLİVRİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ

Giriş Tarihi :07 Kasım 2025 , 00:07 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2025 , 00:10
SİLİVRİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Silivri Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Silivri Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sıra No Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı KGZ Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
1 2720434945 DEFNE EĞLENCE MERKEZLERİ VE REST.HİZ.İŞLETMECİLİ K TİC. A.Ş. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. NAZIM HİKMET BLV. Kapı No:84 B Daire No:85 Tel: ESENYURT İSTANBUL 01/2020-12/2020 9166 9166 2022012466Sx00000804 2022011814SxD0000158 42.394,21 0,00 0,00 42.394,21
2 2720434945 DEFNE EĞLENCE MERKEZLERİ VE REST.HİZ.İŞLETMECİLİ K TİC. A.Ş. BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. NAZIM HİKMET BLV. Kapı No:84 B Daire No:85 Tel: ESENYURT İSTANBUL 01/2020-12/2020 9166 9166 2022012466Sx00000805 2022011814SxD0000163 858.206,43 0,00 0,00 858.206,43

Basın No: ILN02327119 #ilan.gov.tr