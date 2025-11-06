İLAN

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile kiraya verilecektir.

S. NO İL/İLÇE ADRES /ADA/PARSEL KULLANIM AMACI KİRALAMA SÜRESİ FİİLİ DURUMU TAHMİNİ AYLIK KİRA BEDELİ (KDV hariç) GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ İHALE GÜN VE SAATİ 1 Edirne/ Merkez Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No242, Kafeterya, Çay Bahçesi 10 yıl İşgalli 125.000,00 450.000,00 10.000,00 18 Kasım Salı Saat 10.00 2 Edirne/ Merkez Yeniimaret Mahallesi, Sarayiçi Sokak, No:1 İçkili Lokanta 10 yıl İşgalli 125.000,00 450.000,00 10.000,00 18 Kasım Salı Saat 14.45 3 Edirne/ Merkez Fatih Mahallesi, Muammer Aksoy Caddesi, No:17/1 Büfe, Çay Bahçesi, Kahvehane, İçkili Lokanta 10 yıl İşgalli 150.000,00 540.000,00 10.000,00 19 Kasım Çarşamba Saat 10.00 4 Edirne/ Merkez Fatih Mahallesi, Ümran Akkan Caddesi, No:13/1 Çay Bahçesi, Kafeterya, İçkisiz Lokanta, Büfe 10 yıl İşgalli 150.000,00 540.000,00 10.000,00 19 Kasım Çarşamba Saat 14.30 5 Edirne/ Merkez Şükrüpaşa Mahallesi, İlhami Ertem Caddesi, No45 Çay Bahçesi, Kafeterya, Kahvehane, Büfe, İçkili Lokanta 10 yıl İşgalli 150.000,00 540.000,00 10.000,00 20 Kasım Perşembe Saat 10.00 6 Edirne/ Merkez Fatih Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:50/1 Çay Bahçesi, Kafeterya, İçkili Lokanta 10 yıl İşgalli 150.000,00 540.000,00 10.000,00 20 Kasım Perşembe Saat 11.30

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.

a-) Gerçek kişilerden; üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi

b-) Türkiye'de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks numarası, elektronik posta adresi ve aktif edilmiş UETS adresi.

c-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları "Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi" ve imza sirkülerinin aslı. (ihale günü geçerli).

ç-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş ve ihale günü de geçerli olacak şekilde düzenlenmiş noter onaylı vekâletname aslı.

d-) İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyanname aslı ve eki ortaklık sözleşmesi aslı (ihale günü geçerli).

e-) Talipli ihale öncesi yer görme belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

f-) İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6'ncı maddesinin 2'nci fıkrasına istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.

g-) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak Edirne Belediye Başkanlığı veznelerine yatırdıklarına dair makbuz veya Edirne Belediye Başkanlığı banka hesaplarına yatırdığına dair banka dekontu veya süresiz ve limit içi teminat mektubu aslı dosyasına konulacaktır.

ğ-) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alacakları borcu yoktur yazısı. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış)

h-) İhaleye katılacaklardan ilan tarihi itibari ile Edirne'de en az 3 yıl süre ile ihale konusu işlerden; 1 nolu ilan için Kafeterya ve Çay Bahçesi işlerini, 2 nolu ilan için İçkili Lokanta işini, 3-5-6 nolu ilanlar için İçkili Lokanta ve Çay Bahçesi işlerini, 4 nolu ilan için İçkisiz Lokanta ve Çay Bahçesi işlerini yaptığına dair Vergi Dairesi'nden onaylı belge veya ilan tarihi itibari ile Edirne'de en az 3 yıl süre ile belirtilen işleri yaptığına dair Edirne Belediyesi'nden alınmış iş yeri açma ve çalışma ruhsatı.

ı-) İhaleye katılacaklardan ihale tarihi itibari ile en az 3 yıldır Edirne Ticaret Odası ya da Edirne Esnaf Odası'na kayıtlı olduğuna dair belge.

i) Şartname bedeli yatırdığına dair makbuz (10.000,00-TL). Şartname bedelinin ihale gününden 1 gün önce mesai saati bitimine kadar yatırılması gerekmektedir.

j-) İstekliler ihale öncesi, şartname ve eklerinin her bir sayfasını "okudum, anladım ve kabul ediyorum" yazarak imzalı bir şekilde teslim edecektir.

İhale şartnameleri her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya 10.000,00-TL bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılabilmek için şartname bedelinin yatırılmış olması zorunludur.

2886 sayılı D.İ.K. nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Teklifler ilanda belirlenen gün ve saatte, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Belediye Encümen Başkanlığına) verilecektir.

İhaleler 18 Kasım Salı, 19 Kasım Çarşamba, 20 Kasım Perşembe günleri tabloda belirtilen saatlerde Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. (Atatürk Kültür Merkezi-Atatürk Mahallesi, Şükrüpaşa Caddesi, No:24/1b)

İlan olunur.

