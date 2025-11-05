İ L A N

T.C. İZMİR 18. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/21

Davacılar Günnur Şakar ve diğerleri davalı Maliye Hazinesi ve İzmir İli, Buca İlçesi Kızılçullu Mah. 3012 ada 10 parsel malikleri arasında mahkememizde yargılaması yapılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle, dava dilekçesinde dava konusu İzmir ili, Buca İlçesi, Kızılçullu Mah.3012 ada 7 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki ortaklıkların satışı suretiyle giderilmesini talep edildiği, talep gereği tensip zaptı hazırlandığı, mahkememizce bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesi sonucunda alınan 09/08/2021havale tarihli bilirkişi raporunda özetle; Dava konusu tapuda İzmir İli, Buca İlçesi, Kızılçullu Mahallesi, "arsa" vasıflı ana taşınmaz İzmir İli, Buca İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 487 Sokak, No:12 adresinde bulunan taşınmazda yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda; Dava konusu taşınmazın yüzölçümü, paydaşların sayısı ve pay oranları, imar durumu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde dava konusu taşınmazın sahip olduğu imar hakkına sahip taşınmazlar için belirlenmiş olan parsel büyüklükleri dikkate alındığında taraflar arasında aynen veya ivaz ilavesi sureti ile taksiminin mümkün olmadığı, ortaklığın satış yoluyla giderilebileceği, keşif tarihi itibariyle zemin(arsa) değerinin 355.00,00 TL, yapı değerinin 18.668,40 TL olmak üzere toplam 373.668,40 TL satış değeri taşıyabileceği, satış bedeli ne olursa olsun, paydaşların her birinin satış bedelinden almaları gereken paylar tapu kayıtları ve mirasçılık belgesi dikkate alınarak tabloda belirtilmiş olup, son olarak mahkememizin 16/09/2025 tarihli duruşmasında bir sonraki celsenin 12/02/2026 tarihine ertelendiği ve duruşma gününün KERSTİN ERNESTİNE İNGEBORD,DENİZ AKÇAY,YANİK AKÇAY ve PATRİK AKÇAY'a ilanen tebliğine karar verilmiş olup, Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren (7) gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

