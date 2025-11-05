T.C. İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2021/381 Esas

Resmi Gazete İlanı Müzekkeresi

İ L A N

Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan mahkememizin 10/03/2022 tarih2021/381 Esas 2022/381 karar sayılı kararı ile hapis ve adli para cezası kararı verilen NADIR SAIDO KASEM (Saıdo ve Gaore oğlu, 21/02/1985 Gırzak doğumlu)mahkememiz gerekçeli kararı sanığın tüm aramalara rağmen bulunamamış olması nedeniyle tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli bir gazete ve bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE;

2-Tebliğ olunacak evrakların ve ilan suretinin 1 ay süre ile mahkemeler divanhanesinde asılması için müzekkere yazılmasına;

3- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere 25/09/2025 tarihinde karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02327472 #ilan.gov.tr