DOĞANKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi :06 Kasım 2025 , 00:01 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2025 , 00:02
Giriş Tarihi :06 Kasım 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2025, 00:02

DOĞANKENT BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI


Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen arsa vasıflı taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhaleler Doğankent Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı Salonunda, aşağıda belirtilen gün ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.


1-Satış ihalesine katılacak olanlar ihale dosyasını Belediyemiz Fen İşleri Memurluğundan 1.000,00 TL bedelle satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. Hazırlanan ihale dosyaları ihale saatine kadar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

S.N

MAHALLE

ADA/ PARSEL

YÜZÖLÇÜM
M2

BİRİM FİYATI/M2

MUHAMMEN
BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

1

Aksaray

185 / 1

10.000,11

530,00 TL

5.300.058,30 TL

159.001,75 TL

20/11/2025

2

Aksaray

3698

559,34

1.000,00 TL

559.340,00-TL

16.780,20 TL

20/11/2025

3

Aksaray

3699

500,00

1.000,00-TL

500.000,00 TL

15.000,00 TL

20/11/2025

4

Aksaray

3700

500,00

1.000,00 TL

500.000,00 TL

15.000,00 TL

20/11/2025

5

Aksaray

3701

559,35

1.000,00 TL

559.350,00 TL

16.780,50 TL

20/11/2025

6

Yeni

170 / 9

626,02

800,00 TL

500.816,00 TL

15.024,48 TL

20/11/2025

7

Yeni

170 / 10

520,15

800,00 TL

416.120,00 TL

12.483,60 TL

20/11/2025

8

Yeni

170 / 11

520,15

800,00 TL

416.120,00 TL

12.483,60 TL

20/11/2025

9

Yeni

170 / 12

520,15

800,00 TL

416.120,00 TL

12.483,60 TL

20/11/2025

10

Yeni

170 / 13

520,15

800,00 TL

416.120,00 TL

12.483,60 TL

20/11/2025

11

Yeni

170 / 14

628,42

800,00 TL

502.736,00 TL

15.082,08 TL

20/11/2025

12

Yeni

2924

438,04

800,00 TL

517.800,00 TL

15.534,00 TL

20/11/2025

3. Satış ihalesi: 20/11/2025 Perşembe günü saat:14:00'da Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.

4. İhaleye iştirak etmek İsteyeceklerden İstenilecek Belgeler;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

  1. İkametgâh belgesi,
  2. Nüfus cüzdan sureti,
  3. Noter tasdikli imza beyannamesi(asıl)
  4. Geçici teminat mektubu (süresiz) veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
  5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
  6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
  7. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

  1. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  2. Noter tasdikli imza sirküsü (asıl),
  3. Geçici teminat mektubu (süresiz) veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
  4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
  5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
  6. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir

5. 2886 sayılı D.İ.K. 29.Maddesine göre Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Basın No: ILN02326154 #ilan.gov.tr