T.C.

POLATLI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/52 Esas

Davacı , MUHAMMED ERDEM ile Davalı , GÖKHAN MUTLU arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) davası nedeniyle; DAVALI : Gökhan MUTLU ( 48337100208 )

Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu, değer artırım dilekçesi ve yeni duruşma günü bildirir duruşma zaptı tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız ( binanın yıkılmış olması ) gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04/12/2025 günü saat: 09:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,yapılacak olan duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, geçerli bir mazereti olmaksızın duruşmaya gelmemesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmemesi halinde davaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu H.M.K.143 ve devamı maddeleri gereğince dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu, değer artırım dilekçesi ve yeni duruşma günü bildirir duruşma zaptı tebliği yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

