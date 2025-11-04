T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/558 Esas

KARAR NO : 2025/489

Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/06/2025 tarihli ilamı ile Hırsızlık suçundan TCK'nun 142/2.h maddesi gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılan, Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan TCK 116/1 maddesi gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılması karar verilen ve 5271 Sayılı Kanunun 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkında kurulan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığın 5271 Sayılı Kanunun 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilen Taşli ve Ogulsabyr oğlu, 15/11/1975 doğ. JUMAMYRAT JUMALYYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28.09.2025

Basın No: ILN02326244 #ilan.gov.tr