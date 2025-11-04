İLAN

T.C.

AKSARAY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/717 Esas

DAVALI : ÖZDEN YENİL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 27/05/2025 tarihli duruşmada ön inceleme duruşmasının yapılacağına ilişkin duruşma zabtının ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz taktirde, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, delillerin sunumu için iki haftalık kesin süre verildiği hususu ve iş bu duruşma tutanağının ilanen tebligat yoluyla tarafınıza ihtar edilmiş sayılacağı, duruşmanın atılı bulunduğu 18/11/2025 günü saat 09:45 duruşmada bizzat hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz aksi halde 6100 sayılı HMK'nun 147 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu 27/05/2025 tarihli 1 no'lu duruşma zabtının yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.30/05/2025

Not:İş bu ilanın ilanen tebliğinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

